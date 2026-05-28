Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (28/5/26) στα διόδια της Θήβας, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των αρχών.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, ένα λευκό αυτοκίνητο βρισκόταν στο χώρο ενός εκδοτηρίου, όταν ένα σκουρόχρωμο βανάκι προσέκρουσε με ταχύτητα στο πίσω μέρος του.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Το δεύτερο όχημα χτύπησε και στα διαχωριστικά στηθαία, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο οδηγός του στα συντρίμμια.

Η επέμβαση των πυροσβεστών ήταν άμεση και αποτελεσματική, απεγκλωβίζοντας τον τραυματία. Ελαφρύτερα τραυματίστηκαν ο ηλικιωμένος συνοδηγός του βαν και ο οδηγός του πρώτου οχήματος.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί προανάκριση το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.