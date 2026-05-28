Σύλληψη πέντε Ρομά που φέρονται να εμπλέκονται στον εμπρησμό μίνι μάρκετ του 49χρονου περιπτερά στη Γαστούνη πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ, έπειτα από πολύήμερη έρευνα.

Μετά από 23 ημέρες ερευνών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ενώσουν τα κομμάτια της υπόθεσης και να εντοπίσουν τους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση του 49χρονου. Το κατάστημα επρόκειτο να ανοίξει σύντομα για να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της περιοχής. Λίγο καιρό πριν, ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί επίθεση από ομάδα περίπου 20 Ρομά στο περίπτερο που διατηρούσε.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για «εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου 2026 χρησιμοποίησαν εύφλεκτα υλικά για να κάψουν το νέο, υπό κατασκευή κατάστημα του περιπτερά στη Γαστούνη.

Το σχέδιο της επίθεσης

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι δράστες είχαν οργανώσει εκ των προτέρων το σχέδιό τους. Το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου 2025 συναντήθηκαν σε κατάστημα ψυχαγωγίας στην κεντρική πλατεία της Γαστούνης και στη συνέχεια κάποιοι από αυτούς προμηθεύτηκαν βενζίνη από πρατήριο της περιοχής.

Αφότου εξασφάλισαν τα απαραίτητα υλικά, μετέβησαν στο σημείο της επιχείρησης. Τρεις από αυτούς ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν τον εμπρησμό, ενώ ο οδηγός του οχήματος εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου, ελέγχοντας τους γύρω δρόμους για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Μετά την πράξη, οι τέσσερις δράστες διέφυγαν πεζοί προς τον κοντινό καταυλισμό, ενώ ο πέμπτος, οδηγώντας το αυτοκίνητο, κατευθύνθηκε επίσης στο ίδιο σημείο.

Το προηγούμενο επεισόδιο

Υπενθυμίζεται ότι λίγους μήνες νωρίτερα, στις 21 Φεβρουαρίου 2026, ο περιπτεράς είχε έρθει αντιμέτωπος με ομάδα Ρομά, όταν εντόπισε έναν ανήλικο να επιχειρεί να κλέψει προϊόν από το κατάστημά του. Ο άνδρας συγκράτησε τον ανήλικο και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Πριν όμως φτάσουν οι αστυνομικοί, εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου, επίσης Ρομά, και η κατάσταση ξέφυγε. Ο περιπτεράς και ο γιος του δέχθηκαν επίθεση με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο περίπτερο.

Ο εμπρησμός του νέου μαγαζιού σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2026, λίγες εβδομάδες μετά το επεισόδιο, γεγονός που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δείχνει ότι οι δράστες δεν είχαν ξεχάσει την αντιπαράθεση με τον 49χρονο άνδρα.