«Μου το έκαψαν χωρίς να προηγηθεί κάποια απειλή». Αυτά τα λίγα λόγια κατάφερε να ψελλίσει στο tanea.gr ο περιπτεράς Χρήστος Σαμψώνης από την Γαστούνη, ο οποίος είχε δεχθεί άγρια επίθεση από Ρομά τον περασμένο Φεβρουάριο, και τώρα, δύο μήνες αργότερα, αντίκρισε την νέα του επιχείρηση να τυλίγεται στις φλόγες, και να γίνεται στάχτη.

Η νέα επιχείρηση του κ. Σαμψώνη θα άνοιγε σε 5 ημέρες, ωστόσο μπήκε στο στόχαστρο αγνώστων δραστών, οι οποίοι φέρεται πως χρησιμοποίησαν ένα παγκάκι για να σπάσουν την πρόσοψη του μαγαζιού, εισέβαλαν στο εσωτερικό και έβαλαν φωτιά στην αποθήκη, σύμφωνα με το patrisnews. Μέσα σε λίγες ώρες, οι ελπίδες του περιπτερά για μία νέα αρχή στην Γαστούνη, έσβησαν, ενώ ο φόβος επέστρεψε στην περιοχή, η οποία έτσι κι αλλιώς ήταν ανάστατη και ανήσυχη λόγω του προηγούμενου περιστατικού.

«Θα μπορούσαμε να είχαμε θρηνήσει θύματα»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, κ. Μανώλης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος είναι και συνεργάτης του κ. Σαμψώνη, και θα άνοιγαν μαζί το νέο περίπτερο-καφέ, τονίζει στο tanea.gr πως η κατάσταση στην περιοχή είναι τραγική. «Το μαγαζί θα άνοιγε σε 5 ημέρες, αλλά το έκαψαν. Δεν ξέρουμε εάν είναι ίδιοι οι δράστες με τον Φεβρουάριο, και δεν ξέρουμε και ποιο είναι το κίνητρό τους. Εμείς, όσα λεφτά είχαμε τα επενδύσαμε εκεί, θα μπορούσαμε να είχαμε θρηνήσει θύματα με αυτό που συνέβη γιατί μένει κόσμος πάνω από το κατάστημα, ή εάν ήταν κάποιος μέσα από εμάς».

Παράλληλα, ο ίδιος προσθέτει πως ήρθε η ώρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, και τονίζει πως δεν έχει το κουράγιο να κινηθεί νομικά εναντίον των αγνώστων δραστών. «Έκανα ολόκληρο πανικό την πρώτη φορά με την επίθεση σε βάρος του κ. Σαμψώνη. Τώρα, θα μου δώσει κανείς τα χρήματά μου πίσω; Θα φτιάξει κανείς το μαγαζί από την αρχή; Για ποιο λόγο να ασχοληθώ;» αναρωτιέται εμφανώς αγανακτισμένος.

Το περιστατικό του Φεβρουαρίου

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της 21ης Φεβρουαρίου 2026, ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί στο περίπτερο του κ. Σαμψώνη, έπειτα από επεισόδιο με ανήλικο που φέρεται να προσπάθησε να κλέψει αντικείμενο από το μαγαζί. Η κατάσταση τότε είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Ο περιπτεράς, ο γιος του και ένας ακόμη πολίτης που επιχείρησε να παρέμβει δέχθηκαν επίθεση, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο περίπτερο. Μετά το περιστατικό, ο επαγγελματίας είχε δηλώσει ότι φοβάται για την οικογένειά του και είχε αποφασίσει να κλείσει το περίπτερο, τονίζοντας πως δεν άξιζε να συνεχίσει κάτω από τέτοιες συνθήκες.

Παρά την πρόθεσή του να ξεκινήσει μια νέα επαγγελματική προσπάθεια, το νέο «χτύπημα» στο κατάστημα που ετοίμαζε αναζωπυρώνει το κλίμα φόβου και αγανάκτησης στην τοπική κοινωνία της Γαστούνης.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς εξετάζονται οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής, και λαμβάνονται καταθέσεις μαρτύρων ώστε να ταυτοποιηθούν και να εντοπισούν οι δράστες.