Σκηνές πανικού σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 5 Μαΐου 2026, στη Γαστούνη όταν άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και πυρκαγιά στο κατάστημα που επρόκειτο να ανοίξει ο περιπτεράς ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση από ομάδα 20 Ρομά τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με το patrisnews, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν ένα παγκάκι για να σπάσουν την πρόσοψη του μαγαζιού στη Γαστούνη, εισέβαλαν στο εσωτερικό και έβαλαν φωτιά στην αποθήκη. Η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς ο ίδιος επαγγελματίας είχε βιώσει πριν από περίπου δύο μήνες ένα βίαιο επεισόδιο.

Το προηγούμενο περιστατικό

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026, ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί στο περίπτερό του, έπειτα από επεισόδιο με ανήλικο που φέρεται να προσπάθησε να κλέψει αντικείμενο από το μαγαζί. Η κατάσταση τότε είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Ο περιπτεράς, ο γιος του και ένας ακόμη πολίτης που επιχείρησε να παρέμβει δέχθηκαν επίθεση, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο περίπτερο. Μετά το περιστατικό, ο επαγγελματίας είχε δηλώσει ότι φοβάται για την οικογένειά του και είχε αποφασίσει να κλείσει το περίπτερο, τονίζοντας πως δεν άξιζε να συνεχίσει κάτω από τέτοιες συνθήκες.

Νέος κύκλος φόβου στη Γαστούνη

Παρά την πρόθεσή του να ξεκινήσει μια νέα επαγγελματική προσπάθεια, το νέο χτύπημα στο κατάστημα που ετοίμαζε αναζωπυρώνει το κλίμα φόβου και αγανάκτησης στην τοπική κοινωνία της Γαστούνης. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλειά τους και ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ΕΛ.ΑΣ. να συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας, καταθέσεις μαρτύρων και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.