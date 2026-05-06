Από τις 29 Νοεμβρίου 2026, όλα τα νέα αυτοκίνητα που θα λαμβάνουν νέα έγκριση τύπου θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της Euro 7. Για τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα δεν αλλάζει κάτι, καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση αναβάθμισης ούτε περιορισμός στη χρήση τους.

Το Euro 7 είναι το επόμενο πρότυπο εκπομπών ρύπων, που βασίζεται στο Euro 6, με μεγαλύτερη έμφαση στην απόδοση σε πραγματικές συνθήκες.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση οριστικοποίησε το νέο πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 7 για τα καινούργια οχήματα. Το νέο πλαίσιο διαδέχεται το ισχύον Euro 6 για τα επιβατικά αυτοκίνητα και το Euro VI με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη μέσω περιορισμού επιβλαβών ρύπων όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx) και τα αιωρούμενα σωματίδια.

Η βασική διαφοροποίηση αφορά τον τρόπο μέτρησης. Οι έλεγχοι επεκτείνονται σε όλους τους κινητήρες βενζίνης. Επιπλέον, οι εκπομπές θα παρακολουθούνται και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, με υποχρέωση συμμόρφωσης έως 160.000 χιλιόμετρα ή οκτώ χρόνια.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των προτύπων Euro 6 και Euro 7;

Η κύρια διαφορά μεταξύ των προτύπων Euro 6 και Euro 7 είναι:

Το Euro 7 επιβάλλει αυστηρότερα όρια για τα οξείδια του αζώτου και τα σωματίδια.

Το Euro 7 ορίζει ότι τα φορτηγά πρέπει να πληρούν τα πρότυπα για μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας ζωής τους, με μεγαλύτερες περιόδους συμμόρφωσης.

Το Euro 7 απαιτεί επίσης ευρύτερες συνθήκες δοκιμών για να καταγραφεί η απόδοση των οχημάτων σε μια σειρά από συνθήκες οδήγησης και καιρικές συνθήκες.

Νέοι τύποι οχημάτων δοκιμάζονται στο Euro 7, ιδίως υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα.

Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως:

Αυστηρότερες συνθήκες δοκιμών, με τα οχήματα να πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια ρύπων και σε πιο απαιτητικές συνθήκες, όπως πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή σύντομες αστικές διαδρομές

Μεγαλύτερη διάρκεια συμμόρφωσης, καθώς οι κατασκευαστές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το όχημα παραμένει εντός προδιαγραφών για έως 160.000 χλμ. ή οκτώ έτη.

Συστήματα συνεχούς παρακολούθησης εκπομπών, τα οποία θα ειδοποιούν σε περίπτωση δυσλειτουργίας που επηρεάζει τις εκπομπές.

Για πρώτη φορά, το Euro 7 περιλαμβάνει και ειδικές διατάξεις που αφορούν τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν:

Όρια εκπομπών σωματιδίων από φθορά φρένων και ελαστικών, τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα.

Μέτρηση σκόνης φρένων, με αρχικό όριο 7 mg σωματιδίων ανά χιλιόμετρο για τα νέα αυτοκίνητα, το οποίο προβλέπεται να αυστηροποιηθεί στο μέλλον.

Ελάχιστες απαιτήσεις αντοχής μπαταρίας, με τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων να πρέπει να διατηρούν: τουλάχιστον 80% της αρχικής χωρητικότητας μετά από 5 έτη ή 100.000 χλμ., και τουλάχιστον 72% της αρχικής χωρητικότητας μετά από 8 έτη ή 160.000 χλμ.

Σύμφωνα με το ACEA η τρέχουσα πετρελαϊκή κρίση αρχίζει να επηρεάζει τμήματα της αγοράς οχημάτων. Σε ορισμένες χώρες, η ζήτηση για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) έχει αυξηθεί λόγω των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων. Ωστόσο, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε με μεγάλη βεβαιότητα ότι η πετρελαϊκή κρίση έχει οδηγήσει σε αυξημένες ταξινομήσεις νέων ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία.