Η Κρήτη συγκλονίζεται από μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από σκοτεινό σενάριο εκδίκησης, αλλά είναι τραγικά αληθινή. Ένα έγκλημα που, όπως όλα δείχνουν, «έβραζε» εδώ και τρία χρόνια, κατέληξε σε μια εν ψυχρώ εκτέλεση στη μέση του δρόμου, αφήνοντας πίσω του ένα ακόμη νεκρό παιδί και μια κοινωνία σε σοκ.

Το χρονικό της φρίκης: Εμβολισμός και εν ψυχρώ εκτέλεση

Το απόγευμα της 5ης Μαΐου 2026, στην περιοχή της Αμμουδάρας Ηρακλείου, γράφτηκε ο επίλογος μιας ιστορίας που είχε προαναγγελθεί πολλές φορές. Ο 54χρονος οδηγώντας το αυτοκίνητο της συζύγου του, εμβόλισε το όχημα του 21χρονου.

Όταν τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν, ο νεαρός προσπάθησε να ξεφύγει. Δεν πρόλαβε. Ο δράστης τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε έξι φορές με περίστροφο, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στην άσφαλτο. Ο 21χρονος ξεψύχησε στο σημείο.

Έγκλημα με προϊστορία: Οι απειλές, οι μηνύσεις και οι παραβιάσεις

Η τραγωδία αυτή δεν ήρθε ξαφνικά. Αντίθετα, φαίνεται πως αποτελούσε την κορύφωση μιας επικίνδυνης κατάστασης που είχε ξεκινήσει μήνες πριν.

Ο δράστης είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023 στην παραλιακή Ηρακλείου, στο οποίο οδηγός ήταν ο ίδιος νεαρός που τελικά δολοφονήθηκε. Από τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, η ζωή του άλλαξε δραματικά. Τον θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του μοναχογιού του.

Παρά το γεγονός ότι τον Δεκέμβριο του 2024 είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του ίδιου νεαρού, φέρεται να συνέχισε να παραβιάζει τους όρους. Του είχε απαγορευτεί ρητά να τον προσεγγίζει.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του περιγράφουν έναν άνθρωπο αγνώριστο. Έναν πατέρα που δεν κατάφερε ποτέ να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού του.

Στο κάδρο και η σύζυγος – Κατηγορείται για συνέργεια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος της συζύγου του δράστη, η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν συνοδηγός τη στιγμή του εμβολισμού και της αιματηρής επίθεσης. Μετά την εκτέλεση, ο 54χρονος επιβιβάστηκε ξανά στο όχημα και αποχώρησαν μαζί από το σημείο.

Ωστόσο, η πορεία τους δεν ήταν κοινή μέχρι τέλους. Ο δράστης φέρεται να την μετέφερε στο σπίτι τους, όπου την άφησε, και στη συνέχεια έφυγε μόνος του με μοτοσικλέτα, κατευθυνόμενος προς το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Εκεί παραδόθηκε, ομολογώντας την πράξη του και παραδίδοντας το περίστροφο που χρησιμοποίησε.

Η ίδια πλέον βρίσκεται υπό κράτηση και κατηγορείται για συνέργεια, με τις αρχές να εξετάζουν σε βάθος το κατά πόσο είχε γνώση ή συμμετοχή στο σχέδιο.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι το έγκλημα αυτό είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί. Ο φόβος υπήρχε. Οι ενδείξεις ήταν ξεκάθαρες. Οι καταγγελίες είχαν γίνει. Κι όμως, τίποτα δεν απέτρεψε την τραγωδία.