Ξεκίνησαν σήμερα από την Περιφέρεια Αττικής τα έργα για την επισκευή της σήραγγας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου – Αγία Όλγα. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αποκατάσταση των φθορών και στη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού άξονα.

Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν εκπονηθεί από την Περιφέρεια Αττικής για το διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες. Η Τροχαία θα εφαρμόσει τα μέτρα με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας και με προσωρινή σηματοδότηση, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή εκτροπή της κυκλοφορίας.

Οι εργασίες εκτείνονται από το ύψος της Λεωφόρου Ηρακλείου έως το Δημοτικό Στάδιο και αντίστροφα, επηρεάζοντας προσωρινά τη διέλευση των οχημάτων στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Νέας Ιωνίας είχε ζητήσει να ληφθούν μέτρα για τις φθορές στη σήραγγα, στη νησίδα και στα πεζοδρόμια της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, καθώς, όπως αναφερόταν, «η οδική σήραγγα στο ύψος του Αδριάνειου Υδραγωγείου έχει υποστεί εμφανείς φθορές, από τις οποίες ενδεχομένως προκύπτουν θέματα στατικότητας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάτω από το οδόστρωμα βρίσκεται εγκιβωτισμένη η κοίτη του Ποδονίφτη, ενώ από το σημείο διέρχεται καθημερινά μεγάλος αριθμός οχημάτων και λεωφορείων. Η κυκλοφορία είναι αυξημένη και λόγω της γειτνίασης με το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Η Αγία Όλγα», από όπου διέρχονται συχνά ασθενοφόρα.