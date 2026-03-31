Ένα οδικό σημείο της Νέας Ιωνίας βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την πτώση υλικών από τη σήραγγα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως τον Ιανουάριο του 2026.

Στο βίντεο καταγράφεται η σημερινή εικόνα του σημείου, με εναέρια και επίγεια πλάνα, αλλά και η πορεία του θέματος μέσα από τις επίσημες τοποθετήσεις και τις παρεμβάσεις που ακολούθησαν.

Η Περιφέρεια Αττικής έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό χωρίς θέμα στατικής επάρκειας, ενώ στη συνέχεια ανακοινώθηκαν εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης στη σήραγγα.

Δείτε το video του Life After Gravity: