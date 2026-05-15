Σοβαρά λάθη εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στις fast track συντάξεις, κυρίως λόγω διαδοχικής ασφάλισης και μηχανογραφικών σφαλμάτων, προκαλώντας καθυστερήσεις, αναδρομικές επιστροφές και αμφισβητήσεις.

Τα συχνότερα λάθη στις συντάξεις αφορούν λανθασμένη καταμέτρηση ενσήμων (ειδικά στη διαδοχική ασφάλιση), ελλιπή καταγραφή εισφορών, παράλειψη επιδομάτων / προσαυξήσεων και μηχανογραφικά σφάλματα στον ΕΦΚΑ, οδηγώντας σε χαμηλότερες αποδοχές. Οι δικαιούχοι οφείλουν να ελέγχουν προσεκτικά την οριστική απόφαση και, αν εντοπίσουν σφάλμα, να καταθέσουν αίτηση θεραπείας ή ένσταση. Πιο αναλυτικά, τα περισσότερα λάθη στις συντάξεις εντοπίζονται στα παρακάτω:

Διαδοχική ασφάλιση. Συχνή παράλειψη χρόνου ασφάλισης από διαφορετικά Ταμεία.

Χρόνος ασφάλισης . Λάθη στον υπολογισμό των πραγματικών ενσήμων (χρόνος, ημέρες εργασίας).

Παράλληλη ασφάλιση. Μη συνυπολογισμός εισφορών από παράλληλη απασχόληση.

Πλασματικοί χρόνοι . Μη αναγνώριση πλασματικών ετών που έχουν εξοφληθεί.

Εισφορές. Ελλείμματα στην καταγραφή εισφορών, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Αναπηρικές συντάξεις. Λάθη στα ποσοστά αναπηρίας.

Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημάτων καταγράφεται στους ασφαλισμένους που έχουν ένσημα σε διαφορετικά Ταμεία (π.χ. ΙΚΑ – ΟΑΕΕ), κυρίως σε παλαιότερες περιόδους, όπου υπάρχει αδυναμία ψηφιακής αποτύπωσης του ιστορικού ασφάλισης.

Παράλληλα, προβλήματα προκύπτουν και στον επανυπολογισμό παλαιών συντάξεων, με στόχο την καταβολή αναδρομικών ποσών.

Την ίδια ώρα, νέος κύκλος επανυπολογισμών συντάξεων βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο πληθαίνουν οι καταγγελίες για λάθη που οδηγούν σε χαμηλότερες αποδοχές ή σε καθυστερήσεις πληρωμών. Το πρόβλημα αφορά δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συνοδεύεται από σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Παραδείγματα

Ενα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αφορά τις συντάξεις χηρείας, όπου εκτιμάται ότι περίπου 300.000 δικαιούχοι λαμβάνουν μειωμένα ποσά, με μέση απώλεια γύρω στα 110 ευρώ τον μήνα, λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

Το ζήτημα αποδίδεται στη χρήση της επανυπολογισμένης – και όχι της αρχικής – σύνταξης του θανόντος, πρακτική που, σύμφωνα με οργανώσεις συνταξιούχων, διαρκεί χρόνια και μπορεί να οδηγήσει σε νέο κύμα δικαστικών διεκδικήσεων.

Παράλληλα, τρίτος γύρος επανυπολογισμού αφορά δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους που ενδέχεται να λάβουν αναδρομικά ακόμη και πενταετίας, με ποσά που φτάνουν έως περίπου 11.900 ευρώ για υψηλότερες συντάξεις – ένδειξη ότι τα λάθη δεν είναι μεμονωμένα. Οι αποκλίσεις συνδέονται συχνά με:

λανθασμένα στοιχεία ασφάλισης ή ελλιπή καταγραφή εισφορών,

μη ενσωμάτωση επιδομάτων ή ειδικών προσαυξήσεων,

λανθασμένες κρατήσεις,

τεχνικά ζητήματα κατά τον επανυπολογισμό

Σε ειδικές κατηγορίες, όπως απόστρατοι, οι διαφορές μπορεί να φτάσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ όταν συνδυάζονται πολλά χρόνια λανθασμένων κρατήσεων και μη σωστού επανυπολογισμού. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο έλεγχος πρέπει να ξεκινά από τα βασικά στοιχεία του ασφαλιστικού φακέλου. Η διαδικασία περιλαμβάνει: