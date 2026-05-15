Αλμα 30,31% σημείωσε τον Μάρτιο ο αριθμός των φορολογούμενων που άφησαν απλήρωτους φόρους. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι τον μήνα που καταβάλλεται η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, ο αριθμός των οφειλετών εκτινάχθηκε στα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα, αυξημένος κατά 1.116.003 ΑΦΜ, σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2026 που ήταν 3.681.752.

Οι φορολογούμενοι δεν πλήρωσαν φόρους ύψους 840 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας το ύψος των νέων «κόκκινων» φορολογικών οφειλών στα 2,819 δις. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το πρώτο τρίμηνο του έτους:

– Τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη, δηλαδή αυτά που δημιουργήθηκαν από την αρχή του έτους, έφθασαν σε 3,023 δις. ευρώ εκ των οποίων 2,819 δις. ευρώ είναι φόροι.

– Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο έχουν εκτιναχθεί σε 114,516 δις. ευρώ εκ των οποίων 35,264 δις. ευρώ είναι ανεπίδεκτα είσπραξης με αποτέλεσμα το καθαρό χρέος να διαμορφώνεται σε 79,252 δις. ευρώ.

– Από τους 4.797.755 οφειλέτες, οι 2.300.333 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων ενώ για 1.684.592 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης οφειλών.

Παρατίθενται στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Μαρτίου 2026 (σε €).

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει αύξηση κατά 3,99% (4.797.755 οφειλέτες τον Μάρτιο του 2026 έναντι 4.613.523 το 2025).

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ

2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, συμπεριλαμβανομένων και των μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):

Για τον μήνα αναφοράς (Μάρτιος 2026), το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 888 εκ. €, έναντι 881 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 0,79%).

Το 96,21% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

Το 1ο τρίμηνο του 2026, το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 3.023 εκ. €, έναντι 2.841 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 6,41%).

2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών:

Για τον μήνα αναφοράς (Μάρτιος 2026), το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 840 εκ. €, έναντι 853 εκ. € την ίδια περίοδο του 2025 (μείωση κατά 1,52%).

Το 1ο τρίμηνο του 2026, το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 2.819 εκ. €, έναντι 2.715 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 3,83%).

2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):

Για τον μήνα αναφοράς (Μάρτιος 2026) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) ανήλθαν σε 297 εκ. €, έναντι 284 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 4,58%).

Το 96,34% προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

Το 1ο τρίμηνο του 2026, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) ανήλθαν σε 656 εκ. €, έναντι 619 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 5,98%).