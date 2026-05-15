Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το πρόγραμμα των πλέι οφ, το Άρης – Λεβαδειακός φάνταζε ήδη ως το παιχνίδι στο οποίο θα κρινόταν μία και καλή η 5η θέση. Και όσοι το προέβλεψαν, δεν έπεσαν έξω.

Θεσσαλονικείς και Βοιωτοί κοντράρονται στο φινάλε της σεζόν, μεθαύριο στις 17:00, με φόντο την παρουσία τους στην πρώτη 5άδα της βαθμολογίας. Οχι όπως θα το ήθελαν βέβαια, αφού η κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ στέρησε το κίνητρο του ευρωπαϊκού εισιτηρίου που συνήθως δίνει η 5η θέση.

Το ντεμαράζ του Άρη στα πλέι οφ βοήθησε ώστε να μειώσει έστω στους τρεις βαθμούς τη διαφορά από τον Λεβαδειακό, ο οποίος θα ταξιδέψει από αύριο (16/05) στη Θεσσαλονίκη για δύο αποτελέσματα. Για αυτό και ο Αρης χρειάζεται μόνο νίκη ώστε να φτάσει στο γόητρο και στα χρήματα της 5ης θέσης. Διαφορετικά θα τερματίσει κάτω από αυτή για πρώτη φορά μετά επί εποχής Θεόδωρου Καρυπίδη στη Super League.

Αγωνία για τα στόπερ

Ο τραυματισμός του Φαμπιάνο κόντρα στον ΟΦΗ και εκείνος του Σούντμπεργκ με τον Βόλο δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας για τον Γρηγορίου. Ο έλληνας τεχνικός έχει μόνο τον Ρόουζ διαθέσιμο, περιμένοντας μέχρι τελευταία στιγμή την κατάσταση του Σούντμπεργκ ο οποίος ακολούθησε χθες θεραπεία. Αμφίβολος είναι και ο Πέρεθ που έκανε ατομικό πρόγραμμα. Πέραν του Φαμπιάνο, δεδομένη είναι και η απουσία του τραυματία Διούδη.

Η κουβέντα για προπονητή

Στο Πανθεσσαλικό, ο έλληνας τεχνικός πήρε θέση για πρώτη φορά όσον αφορά το μέλλον του στον κιτρινόμαυρο πάγκο και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο παραμονής του σε αυτόν. Κάτι σαν μία… προθέρμανση για όσα έρχονται από την επόμενη εβδομάδα σε επίπεδο σχεδιασμού της νέας σεζόν και με το θέμα του προπονητή να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Οσο δεν «κλειδώνει» το deal με τον Νίκο Παπαδόπουλο και φαίνεται να υπάρχει απόσταση στο οικονομικό, τόσο προκρίνονται άλλες επιλογές όπως και η διατήρηση του Γρηγορίου στον πάγκο της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.