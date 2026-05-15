Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final 4 της Αθήνας έφερε πάλι στην επικαιρότητα συζητήσεις για τον τούρκο προπονητή του Εργκίν Αταμάν. Είναι αστείο αλλά ο Αταμάν που ήταν μια εβδομάδα πριν κάτι σαν διάνοια γιατί κέρδισε με τον ΠΑΟ δυο ματς στη Βαλένθια, είναι σήμερα ο πλέον άχρηστος προπονητής στον κόσμο κ.λπ. Διαβάζεις ό,τι γράφεται και είναι πιθανό να χάσεις και το λίγο μυαλό που σου έχει απομείνει.

Δεν ήταν σαφώς υποδειγματική η δουλειά που έχει κάνει ο Αταμάν φέτος – αν ήταν ο ΠΑΟ δεν θα ολοκλήρωνε την κανονική περίοδο στην έβδομη θέση. Αλλά για όσα έπαθε η ομάδα του ΠΑΟ στα play offs δεν έχει την αποκλειστική ευθύνη ο προπονητής του. Με αυτόν ο ΠΑΟ κέρδισε τα πρώτα δυο ματς με την ισπανική ομάδα εκτός έδρας και με αυτόν έχασε τα τρία επόμενα και αποκλείστηκε.

Βέβαια η όλη συζήτηση βασίζεται πολύ σε μια δήλωση του τούρκου προπονητή που είχε γίνει τον περασμένο Ιανουάριο. Πριν από ένα ματς με την Μπολόνια κι ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάβαζες σκληρά σχόλια για τον Αταμάν έπειτα από μια ήττα του ΠΑΟ από τον Ολυμπιακό, ο τούρκος προπονητής είχε δηλώσει πως αν ο ΠΑΟ δεν κατακτήσει την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα φύγει από την Αθήνα. Αυτό του το υπενθυμίζουν τώρα. Το έκαναν και στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς του ΠΑΟ με τη Βαλένθια. Κι ο Τούρκος εγκατέλειψε την αίθουσα.

Υπομονή

Εκείνη η δήλωση τον περασμένο Ιανουάριο μου είχε ακουστεί λίγο σαν «κάντε υπομονή μαζί μου μέχρι το καλοκαίρι». Πίστευα τότε πως ήταν μια λάθος δήλωση, διότι επί της ουσίας ο Τούρκος με τον τρόπο του κρατούσε ζωντανή μία συζήτηση που είχε να κάνει με τη δυνατότητα της προσφοράς του.

Οταν αυτή η συζήτηση αρχίζει, δύσκολα σταματάει και γρήγορα όλοι, αφού συζητήσουν για την προσφορά του προπονητή, αρχίζουν να συζητάνε και για την αναγκαιότητα της παραμονής του. Πλην όμως είχα κάνει λάθος.

Με εκείνη του τη δήλωση ο Αταμάν είχε καταφέρει να κερδίσει χρόνο. Πολλοί είχαν διακρίνει σε εκείνη του τη θέση μια κάποια γενναιοψυχία: είδαν κάποιον που έβαζε ψηλά τον πήχη με τη βεβαιότητα που έχει όποιος πιστεύει στον εαυτό του. Το πράγμα τότε λειτούργησε εκτονωτικά. Αλλά όσοι τότε σιώπησαν τώρα του ζητούν τα ρέστα.

Σχολή

Είναι εντυπωσιακό ότι οι σκληρότεροι επικριτές του Αταμάν είναι οπαδοί του ΠΑΟ. Δεν είναι ωστόσο παράξενο. Υπάρχει ένα ζήτημα με τον τούρκο προπονητή που δεν μπορεί να κρύβεται κάτω από το χαλάκι που δημιουργούν οι κατά περίπτωση νίκες του ΠΑΟ.

Ο Αταμάν αντιμετωπίστηκε εξαρχής με δυσπιστία και από κάποιους οπαδούς του ΠΑΟ και από δημοσιογράφους και δημοσιολογούντες που ασχολούνται με το μπάσκετ κυρίως γιατί είναι Τούρκος. Δεν ήρθε στην Ελλάδα από μία χώρα που στο μυαλό μας αποτελεί σχολή του μπάσκετ. Αν ήταν Σέρβος, Ισπανός, Ιταλός, Αμερικανός θα υπήρχε απέναντί του περισσότερος σεβασμός: κυρίως αυτό θα το είχε αν ήταν Ελληνας και είχε το βιογραφικό που έχει ο Τούρκος.

Η επιτυχία του την πρώτη χρονιά στον ΠΑΟ, όταν κατέκτησε και την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα, παραδόξως δεν τον έκανε πολύ πιο συμπαθή: όσοι τον αμφισβητούν, αμφισβητούν τους τρόπους του, το είδος της δουλειάς του, την ικανότητά του στη διαχείριση των παικτών. Τον απέρριπταν πριν καν τον δουν κι απλά περίμεναν την αποτυχία του. Προφανώς εφέτος δεν είναι άμοιρος ευθυνών.

Αλλά το μεγάλο του λάθος δεν είναι τα ματς με τη Βαλένθια, ούτε γιατί δεν παίζει «άμυνα με αλλαγές», ούτε το ότι έφτιαξε μια ομάδα με πολλούς σταρ και λίγους «εργάτες». Το λάθος του είναι ότι δέχτηκε φέτος να κάνει αλλαγές στο ρόστερ, ενώ η σεζόν ξεκίνησε. Οι προσθαφαιρέσεις ποτέ δεν ήταν του γούστου του. Στην Εφές με την οποία κέρδισε την Ευρωλίγκα δυο φορές (και δεν την κέρδισε μια τρίτη απλά γιατί δεν ολοκληρώθηκε λόγω της πανδημίας…) ο Αταμάν είχε αλλάξει τέσσερις παίκτες σε πέντε χρόνια. Κι εδώ φέτος το «φύγε εσύ έλα εσύ» γινόταν συνεχώς από πέρυσι το καλοκαίρι…

Δύσκολα

Θα αντέξει; Δύσκολα. Ειδικά αν ο Ολυμπιακός κερδίσει τη μεθεπόμενη Κυριακή την Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ τα νεύρα όλων των οπαδών του ΠΑΟ θα χτυπήσουν κόκκινο (κυριολεκτικά…). Η αποτυχία θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη αν υπάρξουν πανηγύρια οπαδών του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ. Στο μεταξύ αυτός που λογικά πανηγυρίζει είναι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η διοργάνωση του Final 4 με κοινή παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ στο κλειστό του ΟΑΚΑ θα ήταν λόγος κινητοποίησης ειδικών μονάδων του στρατού. Σε μια πρώτη άτυπη σύσκεψη για το τι μέλλει γενέσθαι η Αστυνομία είχε πει πως οι κάτοχοι των εισιτηρίων που έχουν ήδη αγοραστεί εξασφαλίζουν απλά την είσοδο στο γήπεδο(!): οι θέσεις που θα καθίσουν θα είναι αλλού. Κι αυτό προφανώς είναι το μικρότερο από τα μπλεξίματα που όλοι οι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης γλίτωσαν…

Μάχη

Την Κυριακή έχουμε την ολοκλήρωση των play offs και την έκβαση της μάχης για τη δεύτερη θέση. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ πριν από τη φιέστα της στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα είναι δεύτερος χωρίς να τον νοιάζει τι θα γίνει στο ματς του ΠΑΟ με τον ΠΑΟΚ.

Αλλά επειδή η ΑΕΚ έχει να γνωρίσει την ήττα από τον περασμένο Οκτώβριο, το ντέρμπι αυτό μόνο απλό δεν θα είναι για τον Ολυμπιακό οπότε το τι θα συμβεί στη Λεωφόρο μπορεί και να παίξει ρόλο. Για την ώρα το μόνο δεδομένο είναι ότι το ματς θα γίνει χωρίς θεατές.

Το αίτημα του Παναθηναϊκού για αναστολή εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ απορρίφθηκε χθες από τα δικαστήρια: στο τελευταίο επίσημο ματς στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» ο ΠΑΟ δεν θα έχει τον κόσμο του.

Με γνωστή βέβαια τη δυσφορία των οπαδών των Πρασίνων για τις εμφανίσεις της ομάδας του Μπενίτεθ αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Διότι είναι πάντα άχαρο ένα ματς χωρίς θεατές. Αλλά πάντα είναι καλύτερο και να παίζεις χωρίς κάθε λεπτό να σου γκρινιάζουν. Επιπλέον νομίζω πως το γεγονός ότι στο γήπεδο δεν θα υπάρχει κόσμος μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο το άγχος του στρεσαρισμένου ΠΑΟΚ…