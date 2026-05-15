Για ακόμα μια φορά, όπως έχει κάνει πολλές στο πρόσφατο παρελθόν, ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε σαν να είναι σίγουρος πως το μέλλον θα τον βρει στον Παναθηναϊκό και μάλιστα έκανε λόγο για μια ομάδα που έχει καταλάβει τι χρειάζεται και θα το φτιάξει από το ερχόμενο καλοκαίρι. Δηλώσεις που μπορεί να μπερδεύουν αρκετό κόσμο όσον αφορά το μέλλον του ισπανού προπονητή, πλην όμως δεν αλλάζουν και τα όσα θα γίνουν με το τέλος του πρωταθλήματος.

Ο Μπενίτεθ δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, οι συζητήσεις αναμένεται να αρχίσουν από Δευτέρα και θα αφορούν την αποζημίωση. Στον Παναθηναϊκό θέλουν να τελειώσουν το συντομότερο δυνατό το θέμα του Μπενίτεθ, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα τις συζητήσεις με υποψήφιους αντικαταστάτες του ισπανού προπονητή.

Σενάριο αποχώρησης

Σενάριο από την Πολωνία θέλει τον Κάρολ Σφιντέρσκι να αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό στο τέλος της σεζόν, με πιθανό προορισμό τη Βίντζεβ Λοτζ. Ο πολωνός επιθετικός δεν είχε φέτος σταθερό ρόλο στο Τριφύλλι, έχοντας κυρίως παρουσία ως αλλαγή μετά την έλευση του Ανδρέα Τεττέη, μετρώντας 45 συμμετοχές, 9 γκολ και 3 ασίστ μέσα στη σεζόν.

Συνολικά με τον Παναθηναϊκό έχει καταγράψει 61 συμμετοχές με 13 γκολ και 6 ασίστ, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Οπως αναφέρει το gol24, η ομάδας της Πολωνίας αναμένεται να επιδιώξει την απόκτηση του Σφιντέρσκι, εάν παραμείνει στην Ekstraklasa.

Αδοξο αντίο

Κανονικά θα ισχύσει η ποινή που επέβαλε η ΔΕΑΒ για έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών του Παναθηναϊκού, η οποία και ήταν να εφαρμοστεί στο τελευταίο ματς των play offs της Superleague κόντρα στον ΠΑΟΚ, οπότε και οι Πράσινοι θα παίξουν πιθανότατα για τελευταία φορά στην ιστορική τους έδρα. Το Τριφύλλι κατέθεσε ένα αίτημα αναστολής εφαρμογής της απόφασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας με στόχο να μην ισχύσει αυτή στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ωστόσο τούτο δεν κατέστη δυνατό, αφού το αίτημά του απορρίφθηκε.

Ως αποτέλεσμα αυτού, ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να παίξει για πιθανότατα τελευταία φορά στο «σπίτι» του χωρίς τον κόσμο του στο πλευρό του κι έτσι δεν θα έχει τη δυνατότητα να το αποχαιρετήσει σ’ ένα επίσημο παιχνίδι μαζί με τους οπαδούς του.

Υπενθυμίζουμε πως στις βασικές προτεραιότητες της ΠΑΕ ανήκει η απόδοση τιμών στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρου. Ηδη βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει φιλικό παιχνίδι, κοινωνικές εκδηλώσεις και μια σειρά ενεργειών που θα κρατήσουν άσβεστη τη μνήμη του «Απόστολος Νικολαΐδης».