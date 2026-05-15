Ο Αρόλντ Μουκουντί ανανέωσε. Ο Λάζαρος Ρότα ανανέωσε. Ο Πέτρος Μάνταλος ανανέωσε. Ο Ντομαγκόι Βίντα ανανέωσε. Χθες έγινε γνωστό ότι ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ανανέωσε και αυτός το συμβόλαιό του.

Αυτό που αποτυπώνεται ξεκάθαρα πλέον στον προγραμματισμό και στο πλάνο της ΑΕΚ, ενόψει της νέας χρονιάς είναι ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να έχει έτοιμη μία «ισχυρή» βάση για να ξεκινήσει. Οχι όπως πέρσι που «σκάλιζε» διαρκώς γιατί μάθαινε την ομάδα και τον μάθαινε και αυτή.

Οι πολλές αλλαγές δεν κάνουν ποτέ καλό σε μία ομάδα. Η σταδιακή όμως ανανέωση του ρόστερ έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να σε κρατήσει «ψηλά», ακόμα και αν μια χρονιά δεν σου πάει καλά. Ο Καμερουνέζος και ο Ελληνας δεξιός μπακ στα δικά μου μάτια θα είναι στη βασική αγωνιστική «εξίσωση» της νέας χρονιάς. Οι άλλοι τρεις θα είναι παίκτες με μεγάλη εμπειρία, μέλη ενός συγκεκριμένου rotation.

Ο σέρβος τεχνικός πέρσι στο ξεκίνημά του στην ΑΕΚ «κόλλησε» με μία βάση που δεν ξεπερνούσε τους 13-14 παίκτες. Φέτος, έχοντας μπροστά του την πρόκληση του Champions League δεν θα μπορούσε να σκεφτεί διαφορετικά.

Η «βάση» του όμως έχει μεγαλώσει και έχει φτάσει τους 18-19 ποδοσφαιριστές. Προτιμάει λοιπόν αυτούς που ξέρει και εμπιστεύεται, παρά να ρισκάρει με μία επιλογή που ενδεχομένως να μη βγει. Η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερες ανάγκες σε άλλες θέσεις, οπότε πρέπει να θέσει προτεραιότητες.

Ενας δεξιός μπακ και ένας χαφ «game changer» είναι οι περιπτώσεις που η ΑΕΚ έχει υπογραμμισμένες με bold. Από τη στιγμή που κατέκτησε το πρωτάθλημα και οι υποχρεώσεις της ξεκινάνε στα μέσα Αυγούστου έχει χρόνο μπροστά της. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα πάντως την προεργασία την έχει ήδη ξεκινήσει μαζί με τους συνεργάτες του.

Ολα αυτά όμως, θα καταγραφούν από βδομάδα, είτε σταδιακά ανά θέσεις, είτε με μία μεγάλη ανάλυση. Αυτές οι ώρες, τα επόμενα 24ωρα, είναι μέρες απονομής, στέψης και γιορτής, με την ελπίδα ότι τα μαντάτα τα οποία θα έρθουν από τα ξένα πρωταθλήματα θα είναι ευχάριστα και θα ανοίξουν τον δρόμο για τη league phase του Champions League διάπλατα.