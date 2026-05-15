Το Παγκόσμιο Κύπελλο των Η.Π.Α., Καναδά και Μεξικού πλησιάζει. Άπαντες, φίλαθλοι και αθλητές, περιμένουν με ανυπομονησία την έναρξη της λαοφιλέστερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Οι ιθύνοντες, τόσο της FIFA όσο και των οικοδέσποινων χωρών, εργάζονται πυρετωδώς για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή του τουρνουά.

Σ’ αυτό το κλίμα κυμάνθηκε και η συνάντηση – συζήτηση του Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, προέδρους της FIFA και των Η.Π.Α. αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο ισχυροί άνδρες συνομίλησαν για την καλύτερη δυνατή διευκόλυνση των φιλάθλων που θα βρεθούν στα γήπεδα των Η.Π.Α. για να παρακολουθήσουν ζωντανά το επικείμενο Μουντιάλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε και έδωσε τη συγκατάθεσή του ώστε οι κάτοχοι έγκυρων εισιτηρίων να απαλλαγούν από την καταβολή εγγύησης για βίζα. Ο Ιφαντίνο, θέλοντας να ευχαριστήσει τον Τραμπ, προέβη σε σχετικό ποστ στο Instagram, στο οποίο, εκτός από την κοινή τους φωτογραφία, αναφέρεται στον ενθουσιασμό για την εν λόγω είδηση.

Αναλυτικά το σχόλιο του Ιφαντίνο στο Instagram

«Είμαι ενθουσιασμένος με την είδηση ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει απαλλάξει τους φιλάθλους με έγκυρα εισιτήρια από την υποχρέωση καταβολής εγγύησης για βίζα, για όσους ταξιδεύουν από 50 χώρες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026.

Αυτό περιλαμβάνει πέντε αφρικανικές χώρες που προκρίθηκαν στο πιο συμπεριληπτικό Παγκόσμιο Κύπελλο, και αναδεικνύει τη στενή συνεργασία μας με την κυβέρνηση ώστε αυτό το τουρνουά να ενώσει τον κόσμο, να φέρει χαρά και να εμπνεύσει τις μελλοντικές γενιές».