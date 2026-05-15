Ο Μάρκο Σίλβα φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στο επόμενο βήμα της προπονητικής του καριέρας, καθώς πορτογαλικά δημοσιεύματα τον παρουσιάζουν έτοιμο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα.

Σύμφωνα με την «A Bola», οι δύο πλευρές είναι σε προχωρημένες επαφές και απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να πέσουν οι υπογραφές.

Η αποχώρηση του Ζοσέ Μουρίνιο από τον πάγκο των «αετών» θεωρείται σχεδόν δεδομένη, με τα σενάρια να τον συνδέουν έντονα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, ο δρόμος ανοίγει για τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού, ο οποίος αναζητά μια νέα πρόκληση έπειτα από πέντε χρόνια παρουσίας στη Φούλαμ.

Το όνομα του Σίλβα είχε συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με την Τσέλσι, ωστόσο οι Πορτογάλοι υποστηρίζουν ότι ο ίδιος έχει δώσει προτεραιότητα στη Μπενφίκα. Οι οριστικές εξελίξεις αναμένονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.