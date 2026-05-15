Η Μαντίσα Τσότα δημοσίευσε φωτογραφίες από βιντεοκλήση με τον 22χρονο παίκτη του Survivor, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από ταχύπλοο, ενώ έκανε ψαροντούφεκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σταύρος Φλώρος έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων, η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή.

Μεταβαίνει στις ΗΠΑ για αποκατάσταση – Τι αποκαλύπτει ο πατέρας του

Τις επόμενες ώρες αναμένεται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα συνεχιστεί η φροντίδα και η αποθεραπεία του.

Ο πατέρας του αποκάλυψε ότι ο 22χρονος παραμένει δυνατός ψυχολογικά, παρά τις δύσκολες στιγμές που βιώνει, δηλώνοντας πως «εκτιμάει ότι ζει».

Η ανάρτηση της Μαντίσας Τσότσα

Η Μαντίσα Τσότσα, που συμμετέχει επίσης στο ριάλιτι, είχε προηγουμένως αναρτήσει βίντεο στα social media αναφερόμενη στο περιστατικό.

Οι δύο παίκτες έχουν μιλήσει μετά το συμβάν. Παράλληλα, κοινοποιήθηκε στιγμιότυπο από Instagram story της ίδιας, όπου φαίνονται δύο φωτογραφίες από βιντεοκλήση με τον Σταύρο Φλώρο μέσα από το νοσοκομείο.