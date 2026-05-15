Μετά τους Πέτρο Μάνταλο και Ντομαγκόι Βίντα που ανακοινώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, ακόμη ένας ποδοσφαιριστής που έμενε ελεύθερος το καλοκαίρι, θα παραμείνει στα κιτρινόμαυρα. Ο λόγος για τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που συμφώνησε με την ΑΕΚ ως το 2028, κατόπιν εισήγησης του Μάρκο Νίκολιτς.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος ο σέρβος τεχνικός τόνισε πως θέλει μεγαλύτερο ρόστερ για τη νέα σεζόν όπου οι απαιτήσεις θα είναι αυξημένες και η συγκεκριμένη κίνηση είναι σε αυτό το πλαίσιο. Ο Γκατσίνοβιτς δέχθηκε σημαντική μείωση αποδοχών ενώ γνωρίζει πως θα έχει δεύτερο ρόλο στην ομάδα, κάτι που συνέβαινε και φέτος εξάλλου.

Στην Ελλάδα και την ΑΕΚ νιώθει σαν στο σπίτι του, οι σχέσεις του με τον Νίκολιτς είναι εξαιρετικές και δεν ήθελε να αλλάξει περιβάλλον. Γι’ αυτό και δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Ερυθρού Αστέρα που προσπάθησε να αποσπάσει την υπογραφή του και να τον επαναπατρίσει.

Ο 31χρονος άσος βρίσκεται ήδη τέσσερα χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια και έχει συνδεθεί με πολύ μεγάλες στιγμές της ομάδας. Πρωταγωνίστησε το νταμπλ του 2023, ήταν σημαντικός στο φετινό πρωτάθλημα ενώ είναι ο άνθρωπος που πέτυχε το πρώτο γκολ στην «Αγια-Σοφιά», κάτι που επίσης δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Ο λόγος βέβαια που παραμένει είναι καθαρά αγωνιστικός, με τον Νίκολιτς να τον θεωρεί πολύτιμο εργαλείο για το ροτέισον ενώ τον εκτιμά πολύ και ως προσωπικότητα μέσα στα αποδυτήρια.

Από εκεί και πέρα, πανηγυρικό ήταν το κλίμα κατά την επιστροφή της ΑΕΚ μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Οπαδοί της Ενωσης περίμεναν την αποστολή στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για να αποθεώσουν παίκτες και προπονητή ενώ το ίδιο συνέβη και στην Αθήνα.

Γενικότερα αυτές είναι μέρες χαράς και πανηγυρισμών για τον κόσμο του Δικεφάλου σε όλα τα μέρη της Ελλάδας κι ενώ άπαντες μετρούν αντίστροφα πλέον για τη μεθαυριανή φιέστα στην «Αγια-Σοφιά». Στο μεταξύ, Νίκολιτς και Μάνταλος πήραν μέρος στους πανηγυρισμούς κρατώντας καπνογόνα στο χέρι, με τον σέρβο τεχνικό ωστόσο να θέλει να δει την ομάδα του συγκεντρωμένη και στο τελευταίο ματς.

Διαρκές κίνητρο

Οπως στην Τούμπα όπου η Ενωση παρουσιάστηκε σοβαρή, έτσι και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (θα προηγηθεί ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια), ο Νίκολιτς περιμένει κάτι αντίστοιχο. Μπορεί βαθμολογικό κίνητρο να μην υπάρχει, η ΑΕΚ όμως θέλει να διευρύνει το αήττητο σερί της στη Super League, αλλά και να δώσει μία ακόμα χαρά στον κόσμο της στο κλείσιμο της σεζόν.

Εξάλλου, θα αργήσει να παίξει ξανά επίσημο ματς αφού με τη συμμετοχή της στα πλέι οφ του Champions League θα έχει υποχρεώσεις από τα τέλη του Αυγούστου κι έπειτα. Υστερα από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι που προηγήθηκε, ακολουθεί ένα άλλο με πολύ καλύτερη προοπτική, την οποία δημιούργησαν οι Κιτρινόμαυροι χάρη στη δουλειά τους.