Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να τιμωρήσει τη Ρωσία, μετά το φονικό πλήγμα ρωσικού πυραύλου σε πολυκατοικία του Κιέβου που κόστισε τη ζωή σε 24 ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Ο Ουκρανός ηγέτης κατέθεσε κόκκινα τριαντάφυλλα στα ερείπια του κτιρίου, εκφράζοντας τη θλίψη και την οργή του για την επίθεση.

«Τα μέλη των υπηρεσιών μας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργάστηκαν χωρίς διακοπή για περισσότερο από μία ημέρα», ανέφερε ο Ζελένσκι στο Telegram, μετά την επίσκεψή του στη συνοικία Νταρνίτσκι, στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου. Εκεί συνομίλησε με διασώστες και πολίτες, αφήνοντας λίγα λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.

«Οι Ρώσοι ουσιαστικά ισοπέδωσαν ολόκληρο τμήμα του κτιρίου με τον πύραυλό τους», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος, καταγγέλλοντας την επίθεση ως πράξη βίας κατά αμάχων.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 1.560 drones και δεκάδες πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. «Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως κανονική αυτή τη συμπεριφορά της Ρωσίας μια Ρωσία η οποία σκοπίμως καταστρέφει ζωές και ελπίζει να παραμείνει ατιμώρητη. Χρειάζεται πίεση», τόνισε, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς τους συμμάχους για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας.

Ημέρα πένθους στο Κίεβο

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, κήρυξε τη σημερινή ημέρα ως ημέρα πένθους. Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες και όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί, σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε έπειτα από περισσότερες από 28 ώρες. Οι διασώστες απομάκρυναν περίπου 3.000 κυβικά μέτρα συντριμμιών από το σημείο της καταστροφής.

Από τα ερείπια ανασύρθηκαν 24 σοροί, ενώ περίπου 30 άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί . Σύμφωνα με τις αρχές, σχεδόν 50 πολίτες τραυματίστηκαν και περίπου 400 χρειάστηκαν ψυχολογική υποστήριξη.

Επίσης, ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο πύραυλος που έπληξε το κτίριο ήταν τύπου Kh-101 ρωσικής κατασκευής.

Από την πλευρά της, η Ρωσία δεν έχει προβεί σε σχόλιο για το συγκεκριμένο πλήγμα, ενώ η Μόσχα αρνείται συστηματικά ότι στοχοποιεί αμάχους στις επιχειρήσεις της στον πόλεμο στην Ουκρανία.