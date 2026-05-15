Ο ινδός δισεκατομμυριούχος Γκαουτάμ Αντάνι, σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορίες για υπόθεση μεγάλης έκτασης διαφθοράς, αποδέχθηκε να καταβάλει πρόστιμο εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να παραδεχθεί ενοχή, όπως ανακοίνωσε ο όμιλός του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που παρουσιάστηκε στις 20 Νοεμβρίου 2024 στη Νέα Υόρκη, ο ινδός μεγιστάνας και στενοί του συνεργάτες κατηγορούνταν ότι παραπλάνησαν διεθνείς επενδυτές μέσω συστήματος διαφθοράς εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 63χρονος βιομήχανος θεωρήθηκε ύποπτος για συμμετοχή σε δωροδοκίες ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων (215 εκατομμύρια ευρώ) προς ινδούς δημόσιους αξιωματούχους, με στόχο την εξασφάλιση συμβολαίων στον τομέα της ηλιακής ενέργειας στην Ινδία, εις βάρος επενδυτών στις ΗΠΑ.

Ο Αντάνι και ο ανιψιός του, Σαγκάρ Αντάνι, συμφώνησαν να πληρώσουν πρόστιμο συνολικού ύψους 18 εκατομμυρίων δολαρίων, διευκρινίζοντας ότι το πράττουν «χωρίς να παραδέχονται ούτε να αρνούνται τις κατηγορίες που διατυπώνονται στην αγωγή», σύμφωνα με επιστολή της Adani Green Energy προς το Χρηματιστήριο του Μουμπάι (Βομβάη).

Η καταβολή του προστίμου πραγματοποιείται τη στιγμή που, σύμφωνα με τους New York Times, η αμερικανική ομοσπονδιακή εισαγγελία ετοιμαζόταν να άρει τις διώξεις εναντίον του Αντάνι.

Στην επιστολή του, ο επιχειρηματίας υπογραμμίζει πως εξακολουθεί να αναμένεται η τελική ετυμηγορία του αμερικανικού δικαστηρίου, σημειώνοντας ότι «καμιά κατηγορία δεν έχει διατυπωθεί εναντίον της εταιρείας του, η οποία δεν είναι εμπλεκόμενο μέρος σ’ αυτή τη διαδικασία».

Η υπεράσπιση και οι διαπραγματεύσεις

Οι New York Times αναφέρουν ότι η απόφαση για την άρση των διώξεων, οι οποίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο 2024, ελήφθη μετά την πρόσληψη νέας ομάδας συνηγόρων υπό τον Ρόμπερτ Τζούφρα, έναν από τους δικηγόρους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει πως, στη διάρκεια συνάντησης της υπεράσπισης με την εισαγγελία τον Απρίλιο στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ο δικηγόρος είχε δηλώσει ότι, σε περίπτωση που αίρονταν οι διώξεις εναντίον του, ο Αντάνι θα ήταν έτοιμος να επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική οικονομία και να δημιουργήσει 15.000 θέσεις εργασίας.

Ο όμιλος και η οικονομική επιρροή

Επικεφαλής μιας εμπορικής αυτοκρατορίας που εκτείνεται από τον άνθρακα έως τα αεροδρόμια και από το τσιμέντο έως τα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος του ομίλου Adani θεωρείται στενά συνδεδεμένος με τον εθνικιστή πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Σύμφωνα με τον κατάλογο του Forbes, ο Γκαουτάμ Αντάνι είναι σήμερα ο 24ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία που υπολογίζεται σε 82 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ίδιος έχει απορρίψει τις κατηγορίες της αμερικανικής δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες».