Ο πρώτος κάτοικος που εντόπισε τις οικοδομικές εργασίες στο Σαρακήνικο περιγράφει πώς αποφάσισε να κινητοποιηθεί και να καταγγείλει όσα συνέβαιναν στην περιοχή. Όπως αναφέρει, στην Δώρα Αναγνωστοπούλου και την εκπομπή MEGA Stories ήταν εκείνος που «πάτησε το κουμπί πανικού», φέρνοντας το ζήτημα στη δημοσιότητα.

«Είμαι ο πρώτος άνθρωπος που είχε το θάρρος να το αναφέρει, να το καταγγείλει και να το φέρει στην επιφάνεια», σημειώνει o Μιχάλης Κυρίτσης. Το πρώτο του βήμα, όπως εξηγεί, ήταν να δημοσιοποιήσει το θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου γρήγορα έγινε viral. Ωστόσο, η δημοσιότητα έφερε και απειλές: «Μου λέγανε ότι θα μου κάψουν το σπίτι, θα μου καταστρέψουν τη ζωή».

Παρά τις αντιδράσεις, τονίζει ότι το ενδιαφέρον του δεν ήταν προσωπικό. «Η ανησυχία δικιά μου δεν ήταν μόνο δικιά μου. Ήταν και άλλων πολλών εδώ στο νησί». Έτσι, συγκροτήθηκε μια ομάδα πολιτών, που με την υποστήριξη της ΕΛΛΕΤ (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού) άρχισε να ερευνά τις άδειες δόμησης στην περιοχή.

Όπως αποκαλύπτει, η έρευνα έδειξε ότι αρκετές από τις «δήθεν νόμιμες άδειες» δεν ήταν τελικά τόσο νόμιμες, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για την προστασία του φυσικού τοπίου στο Σαρακήνικο της Μήλου.