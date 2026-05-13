Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Αν είναι λάθος το εμβαδόν
- Τι να κάνετε αν υπάρχει απόκλιση ανάµεσα στο συµβόλαιο και το Κτηµατολόγιο
- Πώς περνάει µια τέτοια διαφορά χωρίς διόρθωση και πότε µπλοκάρει το συµβόλαιο
Γιατί;
Τα παιδιά μας αυτοκτονούν
- Γροθιά στο στοµάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία µε τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη
- Γιατί τα παιδιά «σκοτώνουν τον άλλον, τον µισητό εαυτό τους»
- Οι Πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το µέλλον, οι σχέσεις µε γονείς και καθηγητές δηµιουργούν τεράστιο αδιέξοδο
- Τι πρέπει να προσέχουν οι οικογένειες των εφήβων, ποια σηµάδια προειδοποιούν
Πράσινο φως της ΕΕ για το Καλώδιο
- Οι αποφάσεις στην Κύπρο