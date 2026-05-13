Με μια τελετή που ισορρόπησε ανάμεσα στην αίγλη του παγκόσμιου κινηματογράφου και τον έντονο πολιτικό συμβολισμό, άνοιξε το βράδυ της Τρίτης η αυλαία του 79ου Φεστιβάλ Καννών. Η Jane Fonda και η Gong Li ήταν οι πρωταγωνίστριες της έναρξης, δίνοντας το σύνθημα για μια διοργάνωση που φέτος τοποθετεί την κοινωνική αφύπνιση και την τεχνολογική εξέλιξη στο επίκεντρο.

Jane Fonda: «Ο κινηματογράφος είναι πράξη αντίστασης»

Η θρυλική Αμερικανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια, Jane Fonda, παρέδωσε ένα μάθημα πολιτικής σκέψης κατά τη διάρκεια της ομιλίας της. Σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων, η Fonda χαρακτήρισε την έβδομη τέχνη ως το απόλυτο εργαλείο για την αλλαγή του κόσμου.

«Πιστεύω στη δύναμη των φωνών. Των φωνών στην οθόνη, εκτός οθόνης και φυσικά στους δρόμους, ειδικά τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά, εισπράττοντας το θερμότερο χειροκρότημα της βραδιάς.

Η παρέμβασή της επικεντρώθηκε στη δύναμη της αφήγησης να δημιουργεί ενσυναίσθηση και να αναδεικνύει ομάδες που βρίσκονται στο περιθώριο, ενώ θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα έμμεσο σχόλιο για το τρέχον πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ.

Η συγκίνηση του Peter Jackson και το reunion με τον Elijah Wood

Η μεγαλύτερη κινηματογραφική στιγμή της βραδιάς ήταν η βράβευση του Peter Jackson με τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα. Ο άνθρωπος που μεταμόρφωσε το fantasy σινεμά με την τριλογία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», έλαβε το βραβείο από τα χέρια του «Frodo», Elijah Wood.

Ο Jackson, γνωστός για το αυτοσαρκαστικό του πνεύμα, δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί:

Η αναφορά στο παρελθόν: «Ίσως αυτός είναι ο τρόπος του Φεστιβάλ να ζητήσει συγγνώμη που δεν βράβευσε το “Bad Taste” (την πρώτη του cult ταινία)», είπε γελώντας.

Η κληρονομιά: Ο Wood από την πλευρά του τόνισε πως η συνεργασία τους άλλαξε τη ζωή του για πάντα, χωρίζοντάς τη σε «πριν και μετά».

AI και η νέα εποχή του Hollywood στο προσκήνιο

Παρά τη λάμψη των αστέρων, το 79ο Φεστιβάλ Καννών ξεκινά με βαθιά προβληματισμό για το μέλλον. Δύο είναι οι βασικοί άξονες που θα απασχολήσουν τη βιομηχανία τις επόμενες ημέρες:

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI): Οι αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία στην παραγωγή ταινιών και οι αντιδράσεις των δημιουργών.

Η απουσία των μεγάλων Studios: Η φετινή περιορισμένη παρουσία των παραδοσιακών αμερικανικών κολοσσών δίνει χώρο στο ανεξάρτητο διεθνές σινεμά να αναπνεύσει.

Το Φεστιβάλ Καννών αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως δεν είναι απλώς μια γιορτή του σινεμά, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που αντιδρά στις κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας.