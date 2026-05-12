Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι οκτώ συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων, ενώ στα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί και ομάδα νεαρών ατόμων που φώναζε συνθήματα συμπαράστασης στους συλληφθέντες.

Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων κατά περίπτωση περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων μεταξύ των οποίων:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργανωση (κακούργημα)

διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επαγγελμα και εξακολούθηση (κακούργημα)

ληστεία από κοινού και κατά συρροή (κακούργημα)

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων (κακούργημα)

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) (κακούργημα)

παράνομη οπλοφορία

παράνομη κατοχή όπλων

προμήθεια κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση

βία κατά υπαλλήλων

παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.