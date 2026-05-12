Η ΑΕΛ Novibet μπήκε στο παιχνίδι στο Αγρίνιο με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τη διατηρούσε «ζωντανή» στη μάχη της παραμονής και για σχεδόν όλο το ματς κρατούσε το πολύτιμο τρίποντο στα χέρια της με γκολ του Τούπτα από το 42ο λεπτό.

Ωστόσο, στις καθυστερήσεις ήρθε η ανατροπή των δεδομένων. Στο 95ο λεπτό, ένα λάθος στην έξοδο του Βενετικίδη έδωσε την ευκαιρία στον Γκαρσία, ο οποίος με κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-1, χαρίζοντας στον Παναιτωλικό τον βαθμό που εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Ο Παναιτωλικός είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου στο Αγρίνιο, όμως η ΑΕΛ Novibet ήταν εκείνη που δημιούργησε τις πιο επικίνδυνες στιγμές. Στο 3’ ο Ρόσα δεν κατάφερε να νικήσει τον Βενετικίδη μετά από λάθος του Ρόσιτς, ενώ στο 21’ το μακρινό σουτ του Ατανάσοφ σταμάτησε στον Κουτσερένκο.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 30’, όταν ο Μπουχαλάκης βρήκε χώρο για εκτέλεση, όμως ο Βενετικίδης είχε καλή αντίδραση και κράτησε το μηδέν. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους ανήκε στην ΑΕΛ στο 42’, με τον Πασά να βγάζει κάθετη στον Τούπτα, ο οποίος από πλάγια θέση πλάσαρε ελάχιστα άουτ.

Δεύτερο ημίχρονο

Στην επανάληψη, ο Τζανλούκα Φέστα προχώρησε σε αλλαγές και διαφοροποίηση σχηματισμού, με τον Όλαφσον να περνά στο ματς και τον Μασόν να αλλάζει ρόλο. Η τακτική παρέμβαση έφερε αποτέλεσμα στο 58’, όταν ο Πασάς απείλησε από κοντά, ο Κουτσερένκο απέκρουσε, αλλά στην επαναφορά ο Τούπτα πέρασε δύο αντιπάλους και με δυνατό σουτ έκανε το 0-1 για τους φιλοξενούμενους.

Στη συνέχεια ο Παναιτωλικός αύξησε την πίεση ψάχνοντας την ισοφάριση, χωρίς όμως καθαρό τελείωμα, με τον Σιέλη στο 80’ και τον Κόγιτς στο 86’ να μην βρίσκουν στόχο.

Το παιχνίδι έμοιαζε να οδεύει προς νίκη της ΑΕΛ, όμως στις καθυστερήσεις ήρθε η ανατροπή. Στο 90+5’ ο Σατσιάς εκτέλεσε σέντρα, ο Βενετικίδης έκανε λανθασμένη έξοδο και ο Γκαρσία με κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-1, χαρίζοντας στον Παναιτωλικό τον πολύτιμο βαθμό που εξασφάλισε ουσιαστικά τη σωτηρία του.