Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Η Κηφισιά μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα απείλησε, όταν ο Βιγιαφάνιες εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, όμως ο Χουτεσιώτης αντέδρασε σωτήρια. Στα πρώτα λεπτά η εικόνα του αγώνα ήταν ισορροπημένη, με αρκετά λάθη εκατέρωθεν και χωρίς ξεκάθαρες ευκαιρίες.

Σταδιακά ο Ατρόμητος πήρε τον έλεγχο και άρχισε να ανεβάζει ρυθμό. Στο 21’ ο Πνευμονίδης έχασε σημαντική στιγμή, ενώ λίγο αργότερα το μακρινό σουτ του Μουτουσαμί πέρασε άουτ. Στο 31’ ο Τσούμπερ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά προτίμησε την πάσα και η φάση χάθηκε για τους φιλοξενούμενους. Η πίεση του Ατρόμητου απέδωσε στο 35’, όταν ο Μίχορλ εκτέλεσε φάουλ και ο Μανσούρ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για το 0-1, αποτέλεσμα με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τις δύο ομάδες να παίζουν πιο προσεκτικά. Παρ’ όλα αυτά, ο Ατρόμητος «καθάρισε» το ματς μέσα σε λίγα λεπτά με πρωταγωνιστή τον Μπάκου. Στο 59’ ο Γερμανός επιθετικός, μετά από ωραία συνεργασία και ασίστ του Μίχορλ, έκανε το 0-2, ενώ πέντε λεπτά αργότερα εκμεταλλεύτηκε φάση διαρκείας στην περιοχή και διαμόρφωσε το 0-3.

Στα τελευταία λεπτά ο ρυθμός έπεσε ακόμη περισσότερο, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, καθώς οι δύο ομάδες διαχειρίστηκαν το σκορ χωρίς ρίσκα.