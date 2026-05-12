Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο του NBA η είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ, φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις, όπως ανακοίνωσε η ατζέντικη εταιρεία του την Τρίτη 12 Μαΐου. Ο 29χρονος Αμερικανός αθλητής έφυγε από τη ζωή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Priority Sports, η απώλεια του Κλαρκ έχει βυθίσει στο πένθος το περιβάλλον του: οικογένεια, φίλοι και άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε σε κάθε στάδιο της πορείας του. Ο οργανισμός έκανε λόγο για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό, με ήρεμο χαρακτήρα και έντονη διάθεση προσφοράς προς τους γύρω του.

Ο Κλαρκ είχε επιλεγεί στο Νο21 του NBA Draft 2019 από το Γκρίζλις προερχόμενος από το κολέγιο του Γκονζάγκα, και είχε ξεχωρίσει από νωρίς, κερδίζοντας θέση στην καλύτερη rookie πεντάδα. Το 2022 υπέγραψε νέο συμβόλαιο 4 ετών, ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων, με την ομάδα του Μέμφις.

Τα τελευταία χρόνια, η καριέρα του επηρεάστηκε έντονα από τραυματισμούς, καθώς υπέστη ρήξη αχιλλείου και έχασε σχεδόν ολόκληρες σεζόν, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά η αγωνιστική του παρουσία. Παράλληλα, είχε εμπλακεί πρόσφατα και σε νομικές περιπέτειες στις ΗΠΑ.

Ο Μπράντον Κλαρκ είχε ολοκληρώσει την έβδομη σεζόν του στο NBA με τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα με υψηλές προσδοκίες που δεν πρόλαβε να εξελιχθεί όπως αρχικά αναμενόταν.