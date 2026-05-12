Η Ρίτας Βίλνιους επέστρεψε στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας ως πρωταθλήτρια του Basketball Champions League, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους της μετά τον συγκλονιστικό τελικό απέναντι στην ΑΕΚ.

Η λιθουανική ομάδα πραγματοποίησε μία απίθανη ανατροπή στη Μπανταλόνα, επιστρέφοντας από το -18 για να κατακτήσει το τρόπαιο και να γράψει ιστορία στο Final 4 της διοργάνωσης.

Με την αποστολή να επιστρέφει στη Λιθουανία, στήθηκε μεγάλη φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου, με παίκτες και κόσμο να γιορτάζουν μαζί την τεράστια επιτυχία. Οι πανηγυρισμοί ήταν έντονοι, με συνθήματα, καπνογόνα και αποθέωση για τους πρωταγωνιστές της ιστορικής βραδιάς.