Συγκίνηση έχει προκαλέσει στη Ναυπακτία η ιστορία του σκύλου που οι κάτοικοι αποκάλεσαν «Χάτσικο της Ναυπακτίας», καθώς παρέμενε επί ημέρες στο ίδιο σημείο, περιμένοντας εκείνον που είτε τον έχασε, είτε τον εγκατέλειψε.

Το μικρό ζώο στεκόταν ακούραστα στην άκρη του δρόμου, κοιτώντας κάθε περαστικό και κάθε αυτοκίνητο, σαν να πίστευε ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστεί το γνώριμο πρόσωπο που αναζητούσε. Η εικόνα του συγκίνησε όχι μόνο τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και πολλούς χρήστες των κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν για να το βοηθήσουν.

Οι κάτοικοι της Ναυπακτίας έδειξαν έμπρακτα τη φροντίδα τους, προσφέροντάς του τροφή, νερό και αγάπη καθημερινά. Παρά τη στήριξη που δεχόταν, ο μικρός σκύλος παρέμενε πιστός στο σημείο όπου είχε βρεθεί, συνεχίζοντας την υπομονετική του αναμονή.

Το πρωί της Τρίτης (12/5), η Φιλοζωική Δράση Ναυπάκτου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπακτίας προχώρησε στη συλλογή του ζώου, προσφέροντάς του επιτέλους ασφάλεια και προστασία. Ο σκύλος μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνίατρο για εξετάσεις και φροντίδα.

Ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την υιοθεσία του από μεγάλη φιλοζωική ομάδα της Αθήνας. Όλοι ελπίζουν, πως ο μικρός «Χάτσικο» θα αφήσει πίσω του τη μοναξιά και θα βρει σύντομα μια ζεστή οικογένεια, γεμάτη αγάπη και στοργή.