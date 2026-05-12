Ο Γιώργος Καπουτζίδης απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα στήριξης προς όλους τους Έλληνες του εξωτερικού για τη συμμετοχή του Akylas στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision του φετινού διαγωνισμού, που διεξάγεται στη Βιέννη. Με λίγες ώρες να απομένουν πριν από την εμφάνιση του Έλληνα καλλιτέχνη με το τραγούδι «Ferto», η αγωνία κορυφώνεται και το μήνυμα ενότητας γίνεται πιο ισχυρό από ποτέ.

Ο γνωστός δημιουργός και σχολιαστής της Eurovision, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό της ελληνικής αποστολής, κάλεσε μέσω δημόσιας ανάρτησης τους Έλληνες της διασποράς να στηρίξουν ενεργά την προσπάθεια του Akylas. Όπως τόνισε, η ψήφος τους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή του Akylas, σύμφωνα με τον Καπουτζίδη, έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η ελληνική αποστολή ελπίζει σε μια δυναμική εμφάνιση και ευρεία υποστήριξη από το κοινό σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Δίνοντας το σύνθημα για τη μεγάλη βραδιά, ο Καπουτζίδης απευθύνθηκε σε όσους κατοικούν σε χώρες που συμμετέχουν στον πρώτο ημιτελικό, αλλά και σε όσους βρίσκονται στην Ιταλία και τη Γερμανία, οι οποίες έχουν δικαίωμα ψήφου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Απόψε, στις 22:00 ώρα Ελλάδος (21:00 ώρα Αυστρίας), χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Αν ζείτε σε κάποια από τις χώρες που συμμετέχουν στον πρώτο ημιτελικό ή στην Ιταλία και τη Γερμανία που επίσης ψηφίζουν απόψε, αυτοί είναι οι αριθμοί που μπορείτε να ψηφίσετε την Ελλάδα».

Το κάλεσμά του έγινε αμέσως viral στα social media, με πολλούς Έλληνες του εξωτερικού να δηλώνουν έτοιμοι να στηρίξουν την ελληνική αποστολή και να δώσουν τη δική τους ψήφο στον Akylas.

Ψήφος από όλο τον κόσμο και μήνυμα ενότητας

Η φετινή Eurovision δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην παγκόσμια ψηφοφορία ακόμη και σε όσους κατοικούν σε χώρες που δεν λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό. Μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι φίλοι του θεσμού μπορούν να στηρίξουν τη χώρα της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

Ο Καπουτζίδης εξήγησε αναλυτικά τη διαδικασία, καλώντας όλους να στηρίξουν το ελληνικό τραγούδι: «Επίσης, αν ζείτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου που δεν συμμετέχει στη φετινή Eurovision, μπορείτε κι εσείς να ψηφίσετε! Μπείτε τώρα στο Esc.vote και ακολουθήστε τις εκεί οδηγίες».

Κλείνοντας το μήνυμά του με αισιοδοξία, ευχαρίστησε όλους όσοι βρίσκονται στο πλευρό της ελληνικής αποστολής και του Akylas, γράφοντας: «Σας περιμένουμε και σας ευχαριστούμε που είστε στο πλευρό μας! Στο πλευρό του Ακύλα μας! Πάμε όλοι μαζί να το ΦΕΡΟΥΜΕ!».