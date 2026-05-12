Η γαλλική εφημερίδα Libération κατατάσσει την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, με τον Akyla και το τραγούδι Férto, ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για τη φετινή διοργάνωση.

Μαζί με τις υποψηφιότητες της Φινλανδίας, της Δανίας, της Γαλλίας, του Ισραήλ και της Αυστραλίας, η Ελλάδα θεωρείται από τους επικρατέστερους διεκδικητές της πρώτης θέσης στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Σύμφωνα με το σημερινό φύλλο (12/05) της Libération, η εκτίμηση αυτή βασίζεται τόσο στα διαδικτυακά στοιχήματα όσο και στις προβλέψεις των φανατικών του διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Βιέννη.

Η εφημερίδα αφιερώνει ειδική αναφορά στην ελληνική συμμετοχή, την οποία χαρακτηρίζει ως «μια ελαφρώς εκκεντρική προσφορά». Ο Akylas, όπως σημειώνεται, είναι «γνωστός στην πατρίδα του για τις διασκευές του στο TikTok και τη συμμετοχή του στο The Voice» και παρουσιάζει «μια δυναμική εμφάνιση με μια στολή που θυμίζει τον σύντροφο του Winnie the Pooh».

Με το τραγούδι Férto, ο καλλιτέχνης «συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες», προσεγγίζοντας θεματικά τη δίψα για φήμη και πλούτο μέσα από ένα σκηνικό που παραπέμπει σε βιντεοπαιχνίδι, σύμφωνα με τη Libération.