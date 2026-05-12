Οι ελλείψεις νοσηλευτών, ένα διαχρονικό πρόβλημα που «πληγώνει» τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΣΥ, έρχονται εκ νέου στο προσκήνιο με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί ότι στη χώρα μας αναλογούν μόλις 0,5 νοσηλευτές ανά νοσοκομειακή κλίνη όταν διεθνώς θεωρείται ασφαλής ο κανόνας 2,03 νοσηλευτές ανά κρεβάτι.

Εκτός όμως από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ που αποτυπώνουν σταθερά, κάθε χρόνο, τη συγκεκριμένη «μαύρη τρύπα», τα δεδομένα που δημοσίευσε πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν πως η στελέχωση του ΕΣΥ με νοσηλευτές είναι επιβεβλημένη. Πιο συγκεκριμένα, το νοσηλευτικό προσωπικό παρέμεινε σχεδόν στάσιμο (αύξηση κατά μόλις 0,2%) τα έτη 2021-2024, παρά τις ανάγκες. Και ακόμη κι αν οι περισσότεροι νοσηλευτές εργάζονται στο δημόσιο σύστημα (περίπου οι 8 στους 10), η αναλογία νοσηλευτών είναι μεγαλύτερη στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια έχουν το προσωπικό που χρειάζονται, σε αντίθεση με το ΕΣΥ.

Πάντως, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα, αναγνώρισε σε συνέντευξή του τα κενά στο ΕΣΥ και επανέλαβε ότι έχουν δρομολογηθεί παρεμβάσεις για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ελκυστικότητας του συστήματος. Μάλιστα, όπως συμπλήρωσε, για σήμερα είναι προγραμματισμένες σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο τα νέα κίνητρα να απαντήσουν σε πάγια αιτήματα του κλάδου.