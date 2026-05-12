Ένας ολόκληρος μήνας έχει συμπληρωθεί από την ημέρα που κατέρρευσε η κεντρική αρτηρία της Καλλιτεχνούπολης, έπειτα από έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαν σημειωθεί την 1η Απριλίου, που είχαν ως αποτέλεσμα, ο δρόμος να «κοπεί» κυριολεκτικά στα δύο.

Η εικόνα της καταστροφής, μέχρι και σήμερα, παραμένει η ίδια, με τους κατοίκους του οικισμού να βρίσκονται πλέον σε κατάσταση απόγνωσης, καταγγέλλοντας ένα καθεστώς εγκατάλειψης που θέτει σε άμεσο κίνδυνο και την ασφάλειά τους.

Με την κύρια πρόσβαση να είναι κομμένη στα δύο, η καθημερινή μετακίνηση έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη δοκιμασία, καθώς η μοναδική εναλλακτική δίοδος διεξάγεται μέσω ενός συγκεκριμένου δρόμου. «Η μεγαλύτερη αγωνία μας είναι να μην πιάσει φωτιά, γιατί υπάρχει μόνο ένας δρόμος διαφυγής» αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής στο tanea.gr.

Ο δρόμος που κυριολεκτικά κατέρρευσε την 1η Απριλίου, κατασκευάστηκε την δεκαετία του ’70, και έκτοτε δεν συντηρήθηκε ποτέ από καμία δημοτική αρχή. «Το ρέμα της Αγίας Παρασκευής κατέβαζε μεγαλύτερες ποσότητες νερού και πολλά φερτά υλικά, όπως ρίζες και κορμούς δέντρων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περάσει το νερό» εξηγούν οι κάτοικοι και προσθέτουν πως η πίεση του εγκλωβισμένου όγκου ήταν τέτοια που τελικά «γκρέμισε» το οδόστρωμα.

Έτσι, η καθημερινότητα για τους 2.000 έως 3.000 κατοίκους της περιοχής έχει μετατραπεί σε έναν επικίνδυνο γρίφο. Με την κεντρική πρόσβαση ανύπαρκτη, έχουν δημιουργηθεί συνθήκες κυκλοφοριακής ασφυξίας. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανησυχία δεν αφορά την ταλαιπωρία, αλλά την ασφάλεια, καθώς ο φόβος μίας πυρκαγιάς «στοιχειώνει» την τοπική κοινωνία.

«Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει όσα συνέβησαν στο Μάτι» τονίζει στο tanea.gr από την πλευρά του ο τοπικός σύμβουλος της δημοτικής κοινότητας Ραφήνας, και κάτοικος της περιοχής, κ. Γρηγόρης Χουλιάρας.

«Η κατασκευή γέφυρας χρειάζεται πάνω από έναν χρόνο»

Όπως εξηγεί ο κ. Χουλιάρας, «έχει ανατεθεί μελέτη για την κατασκευή γέφυρας στο σημείο που έπεσε ο δρόμος, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα να διέρχεται το ρέμα της Αγίας Παρασκευής από κάτω. Η μελέτη έχει ήδη ανατεθεί σε αναπτυξιακή εταιρεία οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, και η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Βέβαια, και αυτή η κατάσκευη, χρειάζεται πάνω από έναν χρόνο».

Η προσωρινή λύση, που αναμένεται να δοθεί από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι να τοποθετηθεί μία γέφυρα τύπου Bailey. «Για να γίνει αυτό, χρειάζονται αντιστηρίξεις δεξιά και αριστερά του δρόμου» επισημαίνει ο κ. Χουλιάρας, προσθέτοντας πως δεν έχει ξεκινήσει ούτε αυτό το έργο.

Ωστόσο, μέχρι να υλοποιηθεί κάποιο από τα παραπάνω έργα, οι κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με τον κ. Χουλιάρα, η μοναδική εναλλακτική οδική διαδρομή, από και προς τον οικισμό, περνά μέσα από τον στενό, αφώτιστο και επικίνδυνο δρόμο της οδού Ευβοίας.

«Ο συγκεκριμένος δρόμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο φόρτο της κυκλοφορίας, η οποία είναι σχεδόν αδύνατη. Πρόκειται για έναν δρόμο, που έχει αποφασισθεί από το δημοτικό συμβούλιο, να μονοδρομηθεί, με κατεύθυνση από τη λεωφόρο Μαραθώνος προς Καλλιτεχνούπολη. Αντιθέτως, η οδός Βυζαντίου, αν και είχε αποφασισθεί η μονοδρόμησή της, με κατεύθυνση από Καλλτεχνούπολη προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, παραμένει διπλής κυκλοφορίας».