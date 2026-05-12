Απόψε η Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη του Α’ Ημιτελικού της Eurovision με το τραγούδι «Ferto», σε ερμηνεία του Akyla, διεκδικώντας μία θέση στον Μεγάλο Τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η ελληνική συμμετοχή θα παρουσιαστεί απόψε, Τρίτη 12 Μαΐου, στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη 4η θέση εμφάνισης. Η μετάδοση θα γίνει απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 22:00.

Το κοινό στην Ελλάδα μπορεί να ψηφίσει τα αγαπημένα του τραγούδια μέσω τηλεφωνικής κλήσης, SMS ή διαδικτυακά στο www.esc.vote.

Στον Α’ Ημιτελικό συμμετέχουν, με σειρά εμφάνισης, οι χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία.

Οι συντελεστές του Ferto

Σύνθεση: Akylas, TEO.x3, papatanice

Στίχοι: Akylas, Ορφέας Νόνης

Creative director: Φωκάς Ευαγγελινός

Στη σκηνή, τον Akyla πλαισιώνουν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής παρουσίας συμπληρώνουν οι Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (ενδυματολογική επιμέλεια για τον Akylas) και Γιώργος Σεγρεδάκης (ενδυματολογική επιμέλεια για τους τέσσερις χαρακτήρες). Vocal coach: Παναγιώτης Δήμας, Image Maker: MITCH T, Artist PA: Νικήτας Ματζιάρης.

Η ιστορία του «Ferto»

Το «Ferto» πραγματεύεται την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, την ατέρμονη ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά ολοένα και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει τα κενά που αφήνουν πίσω τους η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.

Πρόκειται για μια βιωματική αφήγηση που περιγράφει την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, υπενθυμίζοντας πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.

Η εμφάνιση

Η σκηνική παρουσία του Akyla φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη και χορογράφου Φωκά Ευαγγελινού. Μέσα από εντυπωσιακά visuals, θεατρική διάσταση και νεανική ενέργεια, ο δημιουργός παρουσιάζει το «Ferto» ως ένα ψηφιακό παραμύθι – ένα βιντεοπαιχνίδι με διαφορετικές πίστες, όπου συνδυάζονται το κλασικό με το σύγχρονο και τα σκηνικά αντικείμενα με την τεχνολογία.

Μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επαναφέρει στη σκηνή της Eurovision την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, θέλοντας να δείξει πως η μουσική εξακολουθεί να ενώνει τους ανθρώπους.

Το κοστούμι του Akyla έχει σχεδιάσει η Κλέλια Ανδράλη, τις μπότες ο Χαράλαμπος Νικολάου, την καρδιά η Δώρα Κουρτέσσα και το χαρακτηριστικό πλεκτό σκουφί του ο Μπίλλυ Τουφεξής. Τα γυαλιά προέρχονται από τα Οπτικά Παπαθεοδώρου, ενώ τα κοστούμια της Παρθένας Χοροζίδου υπογράφει η σχεδιάστρια Λένα Κατσανίδου.

Η δήλωση της Κατερίνας Ζαρίφη

Όπως σημείωσε η Κατερίνα Ζαρίφη, η αποψινή εμφάνιση αποτελεί το πρώτο βήμα για την πολυπόθητη πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Ο Α’ Ημιτελικός

Χθες πραγματοποιήθηκε το show του Akyla για τις επιτροπές, ενόψει της αποψινής ζωντανής εμφάνισης.

Κατά τη διάρκεια της πρόβας, μετά το τέλος της συμμετοχής της Κροατίας, προβλήθηκε η ελληνική καρτ ποστάλ, στην οποία εμφανίζεται και η αγαπημένη «Θεοπούλα», Έφη Παπαθεοδώρου. Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή μέσα σε έντονες επευφημίες του κοινού.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα, όπως φάνηκε και στην επίσημη πρόβα, ο καλλιτέχνης κινείται μόνος του στη σκηνή, εισέρχεται στην κατασκευή με τους καθρέφτες και στη συνέχεια συναντά τον πρώτο του χορευτή.

Στη συνέχεια, βγάζει από το παντελόνι του κορδόνια και παίζει λύρα, πριν ανέβει στο πορτοκαλί πατίνι του και κάνει πασαρέλα στη σκηνή, με τα γραφικά να του ανοίγουν τον δρόμο. Το act κορυφώνεται με το χαρακτηριστικό φώναγμα «FERTO».

Το show του Akyla φαίνεται να ξεχώρισε, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των eurofans και των δημοσιογράφων που παρακολούθησαν τη βραδιά.