Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού ετοιμάζεται για τον Α΄ Ημιτελικό με το «Ferto», έχοντας ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις.

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι ο Akylas να ανέβει στη σκηνή της Wiener Stadthalle στη Βιέννη για τον Α΄ Ημιτελικό της Eurovision 2026. Η ιστορία του Ακύλα Μυτιληναίου, του 27χρονου καλλιτέχνη από τις Σέρρες, είναι η διαδρομή ενός ανθρώπου που πίστεψε στο ταλέντο του και δούλεψε με πείσμα για να φτάσει μέχρι εδώ.

Τα πρώτα βήματα και η δύναμη του διαδικτύου

Γεννημένος το 1999, ο Akylas είχε από νωρίς στενή σχέση με τη μουσική, φοιτώντας στο Μουσικό Σχολείο Σερρών. Πριν η καριέρα του πάρει ανοδική πορεία, εργάστηκε επαγγελματικά ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε διεθνείς σκηνές.

Η περίοδος της πανδημίας στάθηκε καθοριστική για εκείνον. Μέσα από το TikTok, άρχισε να μοιράζεται viral covers και δικά του βίντεο, καταφέρνοντας να αποκτήσει το δικό του κοινό που τον ακολουθεί πιστά μέχρι σήμερα. Η συμμετοχή του στον 8ο κύκλο του «The Voice of Greece» το 2022 ήταν το επόμενο σημαντικό βήμα, που τον έφερε πιο κοντά στη δισκογραφία και στις μεγάλες επιτυχίες όπως το «Atelié».

Το μήνυμα πίσω από το «Ferto»

Το τραγούδι «Ferto», με το οποίο εκπροσωπεί φέτος τη χώρα μας, είναι ένα σύγχρονο κομμάτι με έντονα pop και techno στοιχεία. Μέσα από τους στίχους του, ο Akylas μιλά για την απληστία και την τάση της εποχής μας να ζητάμε διαρκώς περισσότερα υλικά αγαθά.

Σε συνεντεύξεις του, έχει τονίσει πως το τραγούδι είναι μια υπενθύμιση για το τι έχει πραγματικά σημασία στη ζωή, πέρα από τον υπερκαταναλωτισμό. Η προσωπική του ιστορία, μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια που έδινε τις δικές της μάχες, δίνει στο κομμάτι μια επιπλέον συναισθηματική φόρτιση που το κοινό φαίνεται να εισπράττει.

Η ώρα της μεγάλης εμφάνισης

Η ελληνική συμμετοχή έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση με τα πρώτα πλάνα από τις πρόβες που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Υπό τις οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού, ο Akylas κυριαρχεί στη σκηνή φορώντας το χαρακτηριστικό tiger-print σύνολό του, ενώ η χρήση ενός πατινιού (scooter) και οι έντονες χρωματικές αντιθέσεις στα LED δίνουν μια εκρηκτική, σχεδόν «gaming» αισθητική στην παρουσίαση.

Αυτή η ζωντανή και γεμάτη κίνηση performance αναδεικνύει την ενέργεια του κομματιού, καταφέρνοντας ταυτόχρονα να διατηρήσει την αυθεντικότητα του καλλιτέχνη. Με τα στοιχήματα να θέλουν την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις, ο Akylas ανεβαίνει στη σκηνή όχι μόνο για τη νίκη, αλλά για να διηγηθεί τη δική του αλήθεια σε όλη την Ευρώπη.