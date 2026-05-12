Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26, σε μία σεζόν όπου στη διοργάνωση συμμετείχαν αποκλειστικά επαγγελματικές ομάδες από τη Stoiximan Super League και τη Super League 2.

Αυτό όμως θα αλλάξει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς στο Κύπελλο Ελλάδας 2026-27 θα συμμετάσχει και μία ερασιτεχνική ομάδα. Ο λόγος για τον ΑΟ Τρίκαλα, ο οποίος κατέκτησε το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας και εξασφάλισε αυτόματα θέση στη μεγάλη διοργάνωση.

Η ομάδα των Τρικάλων επικράτησε με 2-1 του Πανθρακικού στον τελικό που διεξήχθη στο Δ.Α.Κ. Συκεών Θεσσαλονίκης, κατακτώντας το τρόπαιο μιας διοργάνωσης που επέστρεψε φέτος έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας.

Το Κύπελλο Ερασιτεχνών αναβίωσε τη φετινή σεζόν με τη συμμετοχή των κυπελλούχων των τοπικών ΕΠΣ και των ομάδων της Γ’ Εθνικής, προσφέροντας αρκετές εκπλήξεις και έντονες συγκινήσεις μέχρι τον τελικό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο goal-trikala.gr ο πρόεδρος της επιτροπής διοργανώσεων της ΕΠΟ, Βασίλης Σιδέρης, η κατάκτηση του τροπαίου από τον ΑΟ Τρίκαλα δίνει απευθείας δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο Κύπελλο Ελλάδας, κάτι που έχει ήδη συμπεριληφθεί στην προκήρυξη της διοργάνωσης.