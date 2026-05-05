Μια φορτισμένη συναισθηματικά κίνηση πραγματοποίησε ο ΟΦΗ, μεταφέροντας το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας στην Ελιά, στον τόπο ταφής του Ευγένιου Γκέραρντ.

Η παρουσία του τροπαίου στον χώρο όπου αναπαύεται ο ιστορικός προπονητής της ομάδας, που συνδέθηκε όσο λίγοι με τον σύλλογο, είχε έντονο συμβολισμό και προκάλεσε συγκίνηση.

Ο Γκέραρντ θεωρείται ο άνθρωπος που έβαλε τις βάσεις για τις μεγαλύτερες στιγμές του ΟΦΗ, οδηγώντας τον στην κορυφαία επιτυχία του το 1987, όταν κατέκτησε για πρώτη φορά Κύπελλο Ελλάδας.

Στην τελετή μνήμης βρέθηκαν μέλη της οικογένειάς του, με τη σύζυγό του Κατερίνα και τους γιους του, Μανώλη και Μηνά, να συμμετέχουν στη στιγμή και να αποτίουν φόρο τιμής.

Ο ΟΦΗ με αυτή την ενέργεια θέλησε να τιμήσει τον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία του συλλόγου, αφήνοντας πίσω του ισχυρή παρακαταθήκη και βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.