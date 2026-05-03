Μία εβδομάδα μετά τη μεγάλη επιτυχία στο Πανθεσσαλικό, όπου επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση (2-2 καν.διαρκ) και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, ο ΟΦΗ επιστρέφει στην καθημερινότητα των αγώνων.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη υποδέχεται την Κυριακή τον Άρη στο Παγκρήτιο, για την 3η αγωνιστική των play offs 5-8 της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει έντονο εορταστικό χαρακτήρα.

Το κλίμα στο Ηράκλειο παραμένει πανηγυρικό, με τους φιλάθλους να ετοιμάζουν μια βραδιά που θα θυμίζει φιέστα, μετά την επιστροφή της ομάδας στους τίτλους έπειτα από 39 χρόνια.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΟΦΗ δημοσίευσε video στα social media, με εικόνες από τον τελικό αλλά και τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν, αποτυπώνοντας το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί στις τάξεις των «ασπρόμαυρων».