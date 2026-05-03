Ένταση στους δρόμους και περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών φαίνεται να πολλαπλασιάζονται, με τα επεισόδια να παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Κάθε μέρα, μικροδιαφωνίες εξελίσσονται σε συμπλοκές και ξυλοδαρμούς για ασήμαντες αφορμές.

Βρισιές, απειλές, σπρωξίματα, ακόμη και επιθέσεις. Τα βίαια περιστατικά στη μέση του δρόμου δεν έχουν τέλος, προκαλώντας ανησυχία σε οδηγούς και πεζούς.

Το μεσημέρι της Δευτέρας στο Γαλάτσι, ένας άνδρας κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού όταν έκανε παρατήρηση σε οδηγό που είχε κλείσει το αυτοκίνητό του. Όπως περιγράφει, η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε γρήγορα σε επίθεση με γροθιές.

«Στην αρχή αυτός δέχτηκε να έρθει να πάρει το όχημα, αλλά όταν φτάσαμε στο σημείο εκείνο το ξεπαρκάρει για να μπορέσω να βγω εγώ να πάω στη δουλειά μου. Άρχισε τις ειρωνείες, το χλευασμό και τα βρισίματα. Υπήρξε μια έντονη στιχομυθία μεταξύ μου και του αλήτη, ο οποίος στη συνέχεια μου επιτέθηκε με γροθιές. Αυτή τη στιγμή είμαι με ένα κάταγμα στη μύτη μου σε τέσσερα σημεία. Ράμματα στο μάτι. Πήγα στον ιατροδικαστή».

Σύμφωνα με την καταγγελία, στην κατοχή του δράστη εντοπίστηκαν ένας σουγιάς και μια σιδηρογροθιά.

«Η αστυνομία προφανώς όταν τον συνέλαβαν, βρήκαν πάνω του σουγιά και σιδηρογροθιά, οπότε η επίθεση που δέχτηκα ήταν με σιδηρογροθιά. Εφόσον με έριξε κάτω, εγώ δεν τον ακούμπησα τον άνθρωπο αυτό. Με έριξε κάτω μέχρι να καταλάβω τι έγινε. Γιατί έχασα τις αισθήσεις μου και έπεσα κάτω. Με βαρούσε με μένος με κλωτσιές ενώ ήμουνα κάτω στο έδαφος».

Παγκράτι

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στο Παγκράτι, μια 22χρονη οδηγός κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από 59χρονο δικυκλιστή λόγω μιας θέσης στάθμευσης. Ο άνδρας φέρεται να θεώρησε ότι η νεαρή γυναίκα τον εμπόδισε και της επιτέθηκε, ρίχνοντάς τη στο έδαφος με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο πόδι.

«Μου έριχνε μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο. Περνούσαμε πάρα πολύ βίαια πάνω στο αυτοκίνητο και κάτω. Εκεί πέφτω και μου ξαπλώσει το πόδι».

Σε βάρος του 59χρονου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Οι οδηγοί αναφέρουν πως τέτοια περιστατικά οδικής επιθετικότητας είναι πλέον σχεδόν καθημερινά, με τις εντάσεις να ξεφεύγουν μέσα σε δευτερόλεπτα.

«Έχω τύχει ανεπαρέστητο περιστατικό που έχω δεχτεί ας πούμε το σχόλιο. Έφταιγα κι εγώ και ζήτησα κατευθείαν συγγνώμη. Εννοείται και ήμουν τρομαγμένη και όλα. Και δέχτηκα το σχόλιο στο τέλος: ”Μην κατέβω τώρα από το μηχανάκι”. Βλέπουμε τριγύρω ότι είναι εκτός ελέγχου ο κόσμος, οπότε φοβόμαστε πάρα πολύ να μιλήσουμε και να αντιδράσουμε».

Στην οδό Δηλιγιάννη, στο Μεταξουργείο, σημειώθηκε ακόμη ένα βίαιο περιστατικό, το τρίτο μέσα σε μία εβδομάδα. Ένας 58χρονος και ένας 38χρονος ήρθαν στα χέρια, με τον πρώτο να βγάζει ένα γαλλικό κλειδί από το αυτοκίνητό του και να επιτίθεται στον δεύτερο.

Το ερώτημα που παραμένει είναι γιατί οι ελληνικοί δρόμοι μετατρέπονται ολοένα και πιο συχνά σε πεδίο μάχης, με την οδική βία να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις.