Σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης συγκλονίζει την JP Morgan, σε μια υπόθεση που θυμίζει το σενάριο της ταινίας «Αποκαλύψεις», όπου η Ντεμί Μουρ υποδύεται ένα ισχυρό στέλεχος εταιρίας λογισμικού που εκμεταλλεύεται τη θέση της για να παρενοχλήσει υφιστάμενό της.

Σε μια περίπτωση όπου, όπως σχολιάζουν διεθνή μέσα, η ζωή φαίνεται να μιμείται την τέχνη, η JP Morgan βρίσκεται αντιμέτωπη με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση από ανώτατο στέλεχός της.

Κατηγορίες κατά γυναίκας στελέχους

Ένας πρώην υπάλληλος του τραπεζικού κολοσσού κατηγορεί τη Lorna Hajdini, υψηλόβαθμο στέλεχος της JP Morgan, ότι τον εξανάγκαζε σε σεξουαλικές πράξεις, χρησιμοποιώντας απειλές και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι εκείνη τον νάρκωνε και τον ανάγκαζε να λαμβάνει φάρμακα, ενώ τον απειλούσε με απόλυση αν δεν υπάκουε στις επιθυμίες της.

Σε μήνυσή του, ο 35χρονος πρώην υπάλληλος αναφέρει ότι η κακοποίηση ξεκίνησε την άνοιξη του 2024, όταν οι δυο τους άρχισαν να συνεργάζονται στενά στο ίδιο τμήμα της τράπεζας.

Σύμφωνα με το First Post, η Χατζντίνι δεν ήταν η άμεση προϊσταμένη του Ράνα, καθώς εργάζονταν στο ίδιο τμήμα χρηματοδοτήσεων αλλά υπό διαφορετικούς επικεφαλής. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε έλεγχο επί του μισθού ή των μπόνους του.

Η εσωτερική έρευνα και η δικαστική συνέχεια

Το 2025, ο Ράνα υπέβαλε εσωτερική καταγγελία στην JP Morgan και ζήτησε αποζημίωση εκατομμυρίων δολαρίων για την αποχώρησή του. Τώρα κατηγορεί την τράπεζα ότι δεν διερεύνησε επαρκώς την υπόθεση.

Όπως μεταδίδει η New York Post, μετά από εσωτερική έρευνα, η JP Morgan χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς του πρώην υπαλλήλου. Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στραμμένο στις εξελίξεις.