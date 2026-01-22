Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της τράπεζας JPMorgan Chase, κατηγορώντας την ότι του έκλεισε τους λογαριασμούς «για πολιτικούς λόγους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της JPMorgan Chase, κατηγορώντας την τράπεζα ότι του έκλεισε τους λογαριασμούς του «για πολιτικούς λόγους». Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει πως η απόφαση ελήφθη χωρίς προειδοποίηση και είχε στόχο να πλήξει τον ίδιο και τις πολιτικές του θέσεις.

Η υπόθεση αφορά το κλείσιμο των λογαριασμών του τον Απρίλιο του 2021, τρεις μήνες μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η τράπεζα επιδίωξε «να αποστασιοποιηθεί από τον πρόεδρο Τραμπ και τις συντηρητικές πολιτικές του απόψεις».

Η αγωγή στρέφεται επίσης εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η τράπεζα παραβίασε τον δικό της κώδικα δεοντολογίας, επιλέγοντας να τον αντιμετωπίσει διαφορετικά για πολιτικούς λόγους.

Σύμφωνα με την κλήτευση που δημοσιοποίησε το CNBC, η JPMorgan «ξεδιάντροπα» υπερηφανεύεται επί 225 χρόνια ότι εξυπηρετεί τους πελάτες της με σεβασμό και συνέπεια. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο κείμενο, «παραβίασε μονομερώς αυτές τις αρχές, τερματίζοντας πολλούς από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ενάγοντα χωρίς προειδοποίηση».

Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει το Σαββατοκύριακο ότι θα κινηθεί νομικά κατά της τράπεζας μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Η αγωγή κατατέθηκε τελικά το πρωί σε δικαστήριο του Μαϊάμι, εκ μέρους του ίδιου και αρκετών εταιρειών του.

Απαντώντας, η JPMorgan δήλωσε: «Μολονότι λυπούμαστε που ο πρόεδρος Τραμπ προσέφυγε στη δικαιοσύνη, πιστεύουμε ότι η αγωγή δεν έχει καμία βάση». Η τράπεζα υπογράμμισε ότι «δεν κλείνει λογαριασμούς για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους», αλλά μόνο όταν αυτοί «ενέχουν νομικούς ή ρυθμιστικούς κινδύνους».

«Λυπούμαστε που πρέπει να το κάνουμε, όμως συχνά οι κανόνες μας αναγκάζουν», πρόσθεσε εκπρόσωπος της τράπεζας. Παρά τη δημοσιότητα της υπόθεσης, η μετοχή της JPMorgan κατέγραφε άνοδο 1,2% το απόγευμα.

Πολιτικές πιέσεις στις τράπεζες

Τα τελευταία χρόνια, οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις, κυρίως από συντηρητικούς κύκλους που τις κατηγορούν ότι ακολουθούν τη λεγόμενη woke ατζέντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν κατηγορηθεί ότι κάνουν διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένων κλάδων, όπως η βιομηχανία όπλων και τα ορυκτά καύσιμα.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ορισμένες τράπεζες αρνήθηκαν να συνεργαστούν μαζί του ή με άλλους συντηρητικούς επιχειρηματίες. Οι τράπεζες, ωστόσο, απορρίπτουν αυτές τις κατηγορίες.