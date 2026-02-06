Το Bitcoin υποχώρησε εκ νέου την Παρασκευή, καθώς ένα κύμα αποστροφής κινδύνου σάρωσε τις αγορές κρυπτονομισμάτων, παρατείνοντας τη σημαντική διόρθωση που χαρακτηρίζει τις αρχές του 2026. Η πτώση δεν συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη είδηση, αλλά με τον συνδυασμό απομόχλευσης, μειωμένης επενδυτικής διάθεσης και μετατόπισης κεφαλαίων μακριά από τα πιο ευμετάβλητα περιουσιακά στοιχεία.

Στις 9:33 π.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ), η τιμή του Bitcoin διαμορφωνόταν στα 67.205 δολάρια, σημειώνοντας πτώση περίπου 4% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο, έπειτα από μια νύχτα έντονων διακυμάνσεων που έφεραν την τιμή κοντά στα 60.000 δολάρια.

Επισκόπηση Επίπεδο Τιμή BTC (στις 9:33 π.μ. ET) $67,205 Μεταβολή έναντι προηγούμενου κλεισίματος -4% Ενδοημερήσιο υψηλό $70,572 Ενδοημερήσιο χαμηλό $60,297

Η εικόνα της αγοράς και η αυξημένη μεταβλητότητα

Οι κινήσεις της αγοράς παραμένουν νευρικές, με απότομες πτώσεις να ακολουθούνται από γρήγορες ανακάμψεις — χαρακτηριστική συμπεριφορά όταν ενεργοποιούνται ρευστοποιήσεις και margin calls σε αγορές με υψηλή μόχλευση. Παρά τις μικρές αναλαμπές ανόδου, η γενική τάση παραμένει πτωτική μετά τα υψηλά του τέλους του 2025, με τους επενδυτές να αναρωτιούνται αν η αγορά σταθεροποιείται ή συνεχίζει να αναζητά πυθμένα.

Η έντονη αυτή μεταβλητότητα έχει επεκταθεί και στα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα. Τα μεγάλα tokens ακολουθούν τις διακυμάνσεις του Bitcoin, ενώ οι μικρότερες αγορές παρουσιάζουν ακόμη εντονότερες κινήσεις, δίνοντας την εντύπωση μιας «μέρας κατάρρευσης των crypto».

Οι λόγοι της πτώσης – Τι πιέζει το Bitcoin

Σύμφωνα με αναλυτές, αρκετοί παράγοντες δρουν ταυτόχρονα:

Αναγκαστική απομόχλευση. Η ταχεία πτώση προκαλεί αλυσιδωτές ρευστοποιήσεις σε παράγωγα και συμβόλαια perpetual swap. Οι αυτόματες πωλήσεις ενισχύουν τη δυναμική της πτώσης, ιδίως σε περιόδους χαμηλής ρευστότητας.

Πίεση αποστροφής κινδύνου πέρα από τα crypto. Το Bitcoin λειτουργεί ολοένα και περισσότερο ως περιουσιακό στοιχείο υψηλού ρίσκου. Όταν οι τεχνολογικές μετοχές και άλλες επενδύσεις υψηλής μεταβλητότητας υποχωρούν, τα κρυπτονομίσματα συνήθως ακολουθούν.

Ροές κεφαλαίων και αναπροσαρμογές θέσεων. Η αγορά πλέον επηρεάζεται περισσότερο από ροές σε επενδυτικά προϊόντα, όπως τα ETFs, παρά από εσωτερικούς παράγοντες του κλάδου. Όταν το κλίμα επιδεινώνεται και οι επενδυτές αποσύρουν κεφάλαια, η πίεση εντείνεται.

Μετα-ράλι κόπωση. Η άνοδος του Bitcoin το 2024 και το 2025, που στηρίχθηκε στις προσδοκίες για πιο ευνοϊκή πολιτική στις ΗΠΑ, δημιούργησε υπερβολική αισιοδοξία. Όταν η ορμή εξασθενεί, οι υπερσυσσωρευμένες θέσεις κλείνουν γρήγορα, κάνοντας την πτώση να φαίνεται αιφνίδια, παρότι είχε αρχίσει να διαμορφώνεται εδώ και μήνες.

Η εκτίμηση της JPMorgan – Το Bitcoin πιο ελκυστικό από τον χρυσό

Παρά τις πιέσεις, αναλυτές της JPMorgan εκτιμούν ότι το Bitcoin θα μπορούσε να φτάσει μακροπρόθεσμα τα 266.000 δολάρια, θεωρώντας το πλέον πιο ελκυστικό από τον χρυσό. Σε έκθεσή τους αναφέρουν ότι, αν και οι αγορές crypto δέχονται βραχυπρόθεσμη πίεση λόγω αρνητικού κλίματος, η μακροπρόθεσμη προοπτική παραμένει θετική.

Όπως σημειώνουν, η πρόσφατη διόρθωση έχει οδηγήσει την τιμή του Bitcoin κάτω από το εκτιμώμενο κόστος παραγωγής, το οποίο υπολογίζεται γύρω στα 87.000 δολάρια. Εάν η τιμή παραμείνει χαμηλότερα για παρατεταμένο διάστημα, οι λιγότερο αποδοτικοί miners ενδέχεται να αποχωρήσουν, μειώνοντας το συνολικό κόστος παραγωγής.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ακόμη ότι η μεγάλη υπεραπόδοση του χρυσού έναντι του Bitcoin από τον περασμένο Οκτώβριο, σε συνδυασμό με την αύξηση της μεταβλητότητας του πολύτιμου μετάλλου, καθιστά το Bitcoin πιο ελκυστικό σε προσαρμοσμένη βάση κινδύνου. Ο λόγος μεταβλητότητας Bitcoin προς χρυσό έχει υποχωρήσει στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 1,5.

Τι είναι το Bitcoin και γιατί κινείται έτσι στις πτωτικές φάσεις

Το Bitcoin είναι ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο, σχεδιασμένο ώστε να μεταφέρεται χωρίς την ανάγκη κεντρικής αρχής ή διαχειριστή. Η τιμή του καθορίζεται από την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, με τις αγορές παραγώγων να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.

Σε περιόδους έντονης πίεσης, το Bitcoin λειτουργεί περισσότερο ως δείκτης επενδυτικού κλίματος παρά ως σταθερό αποθεματικό αξίας. Όταν η ρευστότητα περιορίζεται και οι επενδυτές μειώνουν τον κίνδυνο, η τιμή του συνήθως υποχωρεί μαζί με άλλα ευμετάβλητα περιουσιακά στοιχεία. Η 24ωρη λειτουργία των αγορών του σημαίνει ότι οι εντάσεις μπορούν να εκδηλωθούν αιφνίδια, ακόμη και εκτός ωραρίου των παραδοσιακών αγορών.