Το Bitcoin κατέγραψε τη χαμηλότερη τιμή του σε πάνω από δύο μήνες, υποχωρώντας κάτω από τα 82.000 $, διαγράφοντας όλα τα κέρδη του από την αρχή του 2026 και προκαλώντας ρευστοποιήσεις άνω των 1,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η πτώση στο Bitcoin επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης, πέφτοντας από περίπου 88.000 $ σε χαμηλό 81.102 $ στη Σιγκαπούρη, παράλληλα με σοβαρές αναταραχές στις παραδοσιακές αγορές, όπως η ιστορική πτώση των μετοχών της Microsoft και η ξαφνική κατάρρευση του χρυσού.

Η μετοχή της Microsoft σημείωσε πτώση 10%, τη χειρότερη ημερήσια της από τον Μάρτιο του 2020, χάνοντας περίπου 357 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση μετά την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων που έδειξαν επιβράδυνση στην ανάπτυξη του Azure cloud, προκαλώντας ανησυχίες για τις αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης Nasdaq Composite υποχώρησε καθώς οι επενδυτές αμφισβήτησαν αν οι μεγάλες δαπάνες των τεχνολογικών εταιρειών στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποφέρουν κέρδη.

Το Bitcoin διανύει μία από τις χειρότερες περιόδους της οικονομικής πορείας του, καθώς υποχώρησε κάτω από τα 82.000 δολάρια την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών. Η πτώση αποδίδεται σε κύμα αποφυγής ρίσκου που σάρωσε τις διεθνείς αγορές, εξαφανίζοντας όλα τα κέρδη του κρυπτονομίσματος από την αρχή του έτους και προκαλώντας ρευστοποιήσεις άνω των 1,75 δισ. δολαρίων στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η καθοδική πορεία επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης, με το Bitcoin να κατρακυλά από τα 88.000 στα 81.102 δολάρια στη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς. Η βουτιά σημειώθηκε καθώς οι παραδοσιακές αγορές δέχθηκαν ισχυρούς κραδασμούς, με τη Microsoft να καταγράφει ιστορική πτώση και τον χρυσό να χάνει σχεδόν 450 δολάρια μέσα σε μισή ώρα.

Η κατάρρευση της Microsoft και η ανατροπή στις αγορές

Η μετοχή της Microsoft υποχώρησε κατά 10%, τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Μάρτιο του 2020, προκαλώντας ανησυχία στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου. Ο τεχνολογικός κολοσσός έχασε περίπου 357 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, μετά τη δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων που αποκάλυψαν επιβράδυνση στην ανάπτυξη του Azure cloud.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τους φόβους για την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, οδηγώντας τον δείκτη Nasdaq Composite σε πτώση. Παράλληλα, ο χρυσός υπέστη αυτό που οι αναλυτές χαρακτήρισαν «flash crash». Αφού άγγιξε ιστορικό υψηλό στα 5.597 δολάρια ανά ουγγιά, κατέρρευσε στα 5.100 δολάρια μέσα σε 30 λεπτά, διαγράφοντας τα πρόσφατα κέρδη του.

Η μεταβλητότητα στις αγορές τεχνολογίας και πολύτιμων μετάλλων ενίσχυσε τη φυγή των επενδυτών από τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, πιέζοντας περαιτέρω το Bitcoin.

Ρευστοποιήσεις δισεκατομμυρίων και εκροές από ETFs

Σύμφωνα με δεδομένα της Coinglass, περίπου 1,74 δισ. δολάρια εκκαθαρίστηκαν από τις αγορές κρυπτονομισμάτων μέσα σε 24 ώρες, εκ των οποίων τα 1,64 δισ. προήλθαν από μοχλευμένες θέσεις. Περισσότεροι από 274.000 επενδυτές επηρεάστηκαν από τα αναγκαστικά κλεισίματα.

Η CryptoQuant, επικαλούμενη στοιχεία της FXLeaders, ανέφερε ότι ο όγκος πωλήσεων Bitcoin από takers σε ανταλλακτήρια εκτινάχθηκε στα 4,1 δισ. δολάρια μέσα σε δύο ώρες. Οι περισσότερες κινήσεις συνδέθηκαν με αναγκαστικές εκκαθαρίσεις futures θέσεων, ενώ η μεγαλύτερη μεμονωμένη εκκαθάριση καταγράφηκε στο ανταλλακτήριο HTX, αξίας 80,57 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια Bitcoin ETFs σημείωσαν σημαντικές εκροές. Περίπου 1,137 δισ. δολάρια αποσύρθηκαν μέσα σε πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης έως τις 26 Ιανουαρίου, με τις μεγαλύτερες εκροές να προέρχονται από τα funds της Fidelity Investments και της BlackRock.