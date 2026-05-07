Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε προχώρησε σε διευκρινιστική ανάρτηση στο Instagram. Ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης τόνισε ότι ουδέποτε γρονθοκοπήθηκε από τον Ορελιέν Τσουαμενί.

Από την άλλη, δεν αρνήθηκε ότι ήρθαν για δεύτερη φορά στα χέρια οι δύο παίκτες, ενώ η επίσκεψή του στο νοσοκομείο είχε να κάνει με ένα χτύπημα του κεφαλιού του στο τραπέζι και το επακόλουθο σκίσιμο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βαλβέρδε

«Χθες είχα ένα περιστατικό με έναν συμπαίκτη μου κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης. Η κόπωση από τη σεζόν και η απογοήτευση έκαναν την κατάσταση να φαίνεται πολύ πιο έντονη απ’ ό,τι πραγματικά ήταν.

Σε μια φυσιολογική αποδυτηριακή ατμόσφαιρα, τέτοια πράγματα μπορούν να συμβούν και συνήθως λύνονται εσωτερικά, χωρίς να γίνονται δημόσια.

Είναι προφανές ότι κάποιος εδώ διαδίδει φήμες και, σε μια σεζόν χωρίς τίτλους όπου η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πάντα υπό πίεση, όλα διογκώνονται.

Σήμερα είχαμε μια ακόμη διαφωνία. Κατά τη διάρκεια του καβγά, χτύπησα κατά λάθος ένα τραπέζι, προκαλώντας ένα μικρό κόψιμο στο μέτωπό μου που χρειάστηκε μια απλή επίσκεψη στο νοσοκομείο.

Σε καμία στιγμή ο συμπαίκτης μου δεν με χτύπησε, ούτε εγώ τον χτύπησα, αν και καταλαβαίνω ότι είναι πιο εύκολο να πιστέψετε ότι πιαστήκαμε στα χέρια ή ότι ήταν σκόπιμο, αλλά αυτό δεν συνέβη.

Νιώθω ότι ο θυμός μου για την κατάσταση, η απογοήτευση βλέποντας κάποιους από εμάς να δυσκολεύονται να φτάσουν στο τέλος της σεζόν δίνοντας τα πάντα, με οδήγησε στο σημείο να διαφωνήσω με έναν συμπαίκτη μου.

Ζητώ συγγνώμη. Είμαι πραγματικά συγγνώμη γιατί αυτή η κατάσταση με πληγώνει· αυτό που περνάμε είναι επώδυνο. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου και δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος απέναντί της.

Το αποτέλεσμα είναι μια συσσώρευση πραγμάτων που κατέληξε σε έναν ανούσιο καβγά, βλάπτοντας την εικόνα μου και αφήνοντας χώρο για αμφιβολίες, για κατασκευασμένες ιστορίες, συκοφαντίες και υπερβολές γύρω από ένα ατύχημα.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όποιες διαφωνίες έχουμε εκτός γηπέδου παύουν να υπάρχουν μέσα σε αυτό, και αν χρειαστεί να υπερασπιστώ την ομάδα μέσα στο γήπεδο, θα είμαι ο πρώτος.

Δεν είχα σκοπό να μιλήσω μέχρι το τέλος της σεζόν. Μείναμε εκτός Champions League και κράτησα τον θυμό και την πικρία μου για τον εαυτό μου. Χάσαμε άλλη μια χρονιά και δεν ήμουν σε θέση να κάνω αναρτήσεις στα social media όταν το μόνο που έπρεπε να δείχνω ήταν μέσα στο γήπεδο, και πιστεύω ότι αυτό έκανα.

Γι’ αυτό είμαι αυτός που στεναχωριέται περισσότερο που περνάει αυτή την κατάσταση, η οποία με εμποδίζει να αγωνιστώ στο επόμενο ματς λόγω ιατρικών αποφάσεων.

Έδωσα πάντα τα πάντα μέχρι το τέλος και με πληγώνει περισσότερο από όλους το ότι δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Είμαι στη διάθεση του συλλόγου και των συμπαικτών μου για να βοηθήσω σε οποιαδήποτε απόφαση κρίνουν απαραίτητη.

Ευχαριστώ».