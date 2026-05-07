Από το βράδυ της Κυριακής στον «πλανήτη» ΑΕΚ έχει προκύψει ένα θέμα αναφορικά με την εικόνα του Λούκα Γιόβιτς στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και διάφορα σχόλια τα οποία ειπώθηκαν σε εκπομπή. Τα περί κιλών προσωπικά θα τα αφήσω στην άκρη. Το αν ο Γιόβιτς είναι fit ή όχι δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ολοι έχουν μάτια και βλέπουν.

Ας δούμε όμως κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Ο Σέρβος επιθετικός έχει έναν σωματότυπο, ο οποίος είναι ιδιαίτερος. Δεν τον απέκτησε όταν ήρθε στην ΑΕΚ. Παρόμοια εικόνα είχε και σε προηγούμενες ομάδες του, στη Ρεάλ και στη Μίλαν.

Όταν δεν αγωνίζεται και δεν έχει ρυθμό, είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο να χρειάζεται κάποιο χρόνο για να επανέλθει. Ο Γιόβιτς λοιπόν στο παιχνίδι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στις 3 Μαΐου, μπήκε στο 59′ στη θέση του Ζίνι. Ηταν η πρώτη του εμφάνιση ύστερα από αυτή στη Μαδρίτη κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο στις 9 Απριλίου. Ένα μήνα πριν δηλαδή.

Είχε χάσει λόγω τιμωρίας τη ρεβάνς με την ισπανική ομάδα και στη συνέχεια τραυματίστηκε και έμεινε για αρκετό διάστημα εκτός προπονήσεων. Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε την Πέμπτη πριν απ’ το παιχνίδι με το Τριφύλλι. Έκανε τρεις προπονήσεις.

Ο οποιοσδήποτε νοήμων άνθρωπος καταλαβαίνει ότι ο Γιόβιτς και ο κάθε Γιόβιτς δεν θα μπορούσε να έχει ρυθμό, δεν θα μπορούσε να παίξει περισσότερο. Ο Ζίβκοβιτς για παράδειγμα που ύστερα από ενάμισι μήνα μπήκε να παίξει στη Νέα Φιλαδέλφεια στο δεύτερο ημίχρονο είχε καλύτερη εικόνα στην επανεμφάνισή του;

Από εκεί και πέρα, λοιπόν, το θέμα και το μοναδικό ζητούμενο με τον Γιόβιτς και την ΑΕΚ, είναι να βρεθεί σε καλή κατάσταση στα τρία ματς που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν. Να μπορέσει να βοηθήσει με τα γκολ του την ομάδα στην επίτευξη των στόχων της. Ολα τα υπόλοιπα, μα όλα, είναι απλά για λαϊκή «κατανάλωση» και όποιος «τσιμπήσει»!

ΥΓ: Και για να το κάνω πιο λιανά! Ο Μάρκο Γκρούγιτς σωματικά είναι… «φέτες». Έχει προσφέρει κάτι στην ΑΕΚ;