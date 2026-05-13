Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, ο δικηγόρος και συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, επιβεβαιώνει την ύπαρξη νέων στοιχείων για το σκάνδαλο, τα οποία προέρχονται από θύματα που αποφάσισαν να σπάσουν τη σιωπή τους μετά την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Σύμφωνα με τον κ. Κεσσέ, οι ιδιότητες των προσώπων αυτών και η φύση των στοιχείων τεκμηριώνουν πλέον το κακούργημα της κατασκοπείας. Παρόλα αυτά, ο δικηγόρος καταγγέλλει την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για άρνηση παραλαβής των εγγράφων και αρχειοθέτηση της υπόθεσης σε χρόνο-ρεκόρ.

Η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων λαμβάνει πλέον νέες, διαστάσεις, με τον κ. Κεσσέ να περιγράφει μια συστηματική προσπάθεια παρεμπόδισης της δικαιοσύνης από την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Περιγράφεται ένα «θεσμικό θρίλερ» με πρωταγωνιστές τον Εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλλα και τον Αντιεισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα, στον οποίο έχει ανατεθεί εξέταση του αιτήματος του Χρήστου Σπίρτζη για ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο.

Το «κύμα» των νέων μαρτυριών μετά το δικαστήριο

Η έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου φαίνεται πως λειτούργησε ως καταλύτης. Όπως αποκάλυψε ο Ζαχαρίας Κεσσές, υπήρξαν 6 νέα θύματα που προσέγγισαν τους δικηγόρους, παρέχοντας στοιχεία που δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα και τα οποία ουσιαστικά τεκμηριώνουν το αδίκημα της κατασκοπείας. «Όπως καταλαβαίνετε, δε μιλάμε για κάποιον άσχετο ιδιώτη που δε χειριζόταν κάποιο σημαντικό χαρτοφυλάκιο» τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι ο αντιεισαγγελέας κ. Μπακέλας ήταν πλήρως ενήμερος για τα πρόσωπα και τα στοιχεία τους.

Ο Άρειος Πάγος αρνήθηκε να παραλάβει νέα στοιχεία

Συγκεκριμένα, όταν επιχείρησε να καταθέσει αυτά τα νέα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στις 24 Απριλίου 2026, βρέθηκε αντιμέτωπος με κλειστές πόρτες.

«Λίγες ώρες πριν αρχειοθετήσουν την υπόθεση» είπε για τους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, «ενημερώθηκαν για τα σημαντικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν, όχι στο σύνολό τους, αλλά στα πολύ σημαντικά, στις πιο κρίσιμες παραμέτρους τους. Και γι’ αυτό η απόφαση να αρχειοθετηθεί η υπόθεση κακήν κακώς μετά από λίγες ώρες. Και μάλιστα με ένα νομικό κείμενο το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιεικώς ως γονατογράφημα».

Διατύπωσε την εκτίμηση ότι ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου έκλεισε την υπόθεση μερικές ώρες αφότου έμαθε για τα νέα στοιχεία, επειδή δεν ήθελε να τα αξιολογήσουν. «Έχω πει δημόσια ότι ο κ. Τζαβέλλας έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί διότι από ελεγχόμενος κλήθηκε να γίνει ελεγκτής», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι ως εποπτεύων στην ΕΥΠ είχε υπογράψει τουλάχιστον 11 άρσεις του απορρήτου των επικοινωνιών, που αφορούσαν κοινούς στόχους παρακολούθησης της ΕΥΠ και του Predator.

Η αίτηση εξαίρεσης και το πρωτοφανές «μονοπώλιο»

Το πώς διαχειρίζεται ο Άρειος Πάγος το αίτημα εξαίρεσης κατά του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα προκαλεί έντονα ερωτηματικά, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του Ζαχαρία Κεσσέ. Αντί η αίτηση του Χρήστου Σπίρτζη να εισαχθεί σε τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται, έχει χρεωθεί να την κρίνει ο υφιστάμενός του, ο αντιεισαγγελέας Μπακέλας.

«Είναι απαράδεκτο. Το σημαντικό είναι να μην αξιολογηθεί ο κ. Τζαβέλλας από κάποιον υφιστάμενο του με μια νομική κατασκευή που θα τον εξομοιώνει με προανακριτικό υπάλληλο», εξήγησε ο κ. Κεσσές, θυμίζοντας ότι το ίδιο ακριβώς τέχνασμα είχε χρησιμοποιηθεί και το 2024 στην αίτηση εξαίρεσης κατά του Αντιεισαγγελέα Αχιλλέα Ζήση, για την ίδια υπόθεση.

Ακόμη κι η ίδια η μονοπώληση της έρευνας από τον Άρειο Πάγο είναι πρωτοφανής, σύμφωνα με τον δικηγόρο. Όταν επιχείρησε να προσκομίσει τα στοιχεία που διαθέτει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ο προϊστάμενος δήλωσε αναρμόδιος, καθώς όλος ο φάκελος βρίσκεται στον Άρειο Πάγο.

«Έχουν περάσει δεκάδες κρίσιμες υποθέσεις, όπως τα Τέμπη ή ο Κοσκωτάς. Είδατε ποτέ να τις διαχειριστεί η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου;» αναρωτήθηκε.

Στάση αναμονής για τις νέες μηνύσεις

Δεδομένου ότι ο κ. Τζαβέλλας αποχωρεί από το δικαστικό σώμα σε 50 ημέρες λόγω ορίου ηλικίας, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τηρούν στάση αναμονής. Τα (τουλάχιστον έξι) νεα πρόσωπα που είναι έτοιμα να καταθέσουν μηνύσεις, περιμένουν επί της ουσίας να δουν «αν το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης είναι έτοιμο και δεκτικό να διαχειριστεί τα στοιχεία», μετά την αλλαγή ηγεσίας.

Η δυσπιστία, ωστόσο, είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Ο κ. Κεσσές υπογράμμισε με νόημα: «Έχω την πεποίθηση ότι ακόμα και αν είχα τη σύμβαση μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa και την προσκόμιζα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κάτι θα έβρισκαν να πούνε για να μην διερευνήσουν την υπόθεση».

Αυτοί που δεν προσέφυγαν

Ερωτηθείς για τα θύματα των παρακολουθήσεων που δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, ο κ. Κεσσές απάντησε στο επιχείρημα ότι πρόκειται περί ιδιωτικής υπόθεσης τους.

«Δεν είναι θέμα ιδιωτικής ζωής. Αφορά ανθρώπους οι οποίοι είχαν κρίσιμα χαρτοφυλάκια. Άρα, το αν είχαν μετατραπεί σε κινητούς κοριούς και κρατούσαν μια συσκευή που τους μετέτρεπε σε κινητούς κοριούς, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ τα πράγματα που διακυβεύονται είναι άλλα».

Αποκαλύπτει δε ότι τα περισσότερα από τα θύματα έχουν ελέγξει τα κινητά τους, ακόμη κι αυτοί που δεν το λένε.

«Τα έχουν ελέγξει. Έχει διαπιστωθεί ότι έχουν παγιδευτεί, αλλά έχουν επιλέξει να μην το αναγγείλουν, οι περισσότεροι από αυτούς. Ενημερώθηκαν όλοι με συστημένη επιστολή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από το καλοκαίρι του 2023».

Το Εφετείο και το μέλλον

Ερωτηθείς για την δίκη σε δεύτερο βαθμό των Ταλ Ντίλιαν, Σάρας Χάμου, Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου, ο Ζαχαρίας Κεσσές εμφανίστηκε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα του Εφετείου.

«Η πρωτόδικη απόφαση είναι τόσο τεκμηριωμένη, στηρίζεται σε δεκάδες χιλιάδες έγγραφα, έχει τέτοιο βαθμό τεκμηρίωσης που θεωρώ ότι είναι αδύνατη η οποιαδήποτε άλλη ποινική μεταχείριση των καταγορουμένων, όσον αφορά την ενοχή τους».

Οσο για την ερώτηση εάν μπορεί η υπόθεση των υποκλοπών να ανοίξει ξανά, με μια νέα πραγματική έρευνα, ο κ. Κεσσές ήταν σαφής: μπορεί να ανοίξει. «Αν οποιοσδήποτε εισαγγελέας κάνει τη δουλειά του, στο πιο απλό επίπεδο, μπορεί να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο και να διατάξει την περαιτέρω έρευνά της. Οι υποθέσεις οι οποίες αρχειοθετούνται με εισαγγελική πράξη δεν στεγανοποιούνται με τη μορφή δεδικασμένου».