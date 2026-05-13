Η ΕΣΗΕΑ απευθύνει έκκληση για υπεύθυνη δημοσιογραφία και αυστηρή τήρηση της δεοντολογίας, με αφορμή τα φαινόμενα υπερπροβολής και αντιδεοντολογικής κάλυψης της τραγωδίας στην Ηλιούπολη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης υπενθυμίζει σε όλους τους δημοσιογράφους, αλλά και στις διοικήσεις των ΜΜΕ, την υποχρέωση να υπηρετούν την ενημέρωση με υπευθυνότητα και σεβασμό στους κανόνες του επαγγέλματος.

Όπως επισημαίνεται, η δημοσιογραφία οφείλει να συμβάλλει στην κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων με ψυχραιμία, τεκμηρίωση και συνέπεια. Η αναζήτηση της αλήθειας πρέπει να γίνεται χωρίς υπερβολές ή τάσεις εντυπωσιασμού, που μπορεί να αλλοιώσουν το πραγματικό περιεχόμενο των γεγονότων.

Έμφαση στην προστασία της αξιοπρέπειας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στον τρόπο παρουσίασης ευαίσθητων θεμάτων, ειδικά όταν αφορούν ανήλικους ή περιπτώσεις πιθανής αυτοχειρίας. Τονίζεται ότι κάθε δημοσίευμα πρέπει να σέβεται απόλυτα την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με την ευχή για ταχεία ανάρρωση της τραυματίας και θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια της αποθανούσας.