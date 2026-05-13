Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Σε ό,τι αφορά την αρχική ενδεκάδα, ο Παβλένκα θα υπερασπιστεί την εστία, με τετράδα άμυνας τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Οζντόεφ και Μεϊτέ, με τον Κωνσταντέλια σε ρόλο οργανωτή. Στις πτέρυγες θα κινούνται οι Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθεί ο Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Τέιλορ, Σάντσες, Βολιάκο, Τσοπούρογλου, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Μύθου, Γιακουμάκης.

