Ο Λεβαδειακός πέτυχε εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στον ΟΦΗ στη Λιβαδειά, επικρατώντας 3-2 για την 5η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League, αφού γύρισε το ματς από 0-2 με τρία γκολ στα τελευταία λεπτά.
Η εξέλιξη του αγώνα
Σε ένα παιχνίδι με έντονο φινάλε και συνεχείς ανατροπές συναισθημάτων, οι Κρητικοί πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο, όμως δεν κατάφεραν να το διατηρήσουν μέχρι το τέλος.
Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στο 10’ με εντυπωσιακό σουτ του Ανδρούτσου που κατέληξε στο δοκάρι και στα δίχτυα, ενώ στο 37’ ο Σαλσέδο με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Σενγκέλια έκανε το 0-2. Λίγο πριν την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Καραχάλιου.
Στο δεύτερο μέρος ο Λεβαδειακός πίεσε για την επιστροφή στο ματς, όμως είδε γκολ του Όζμπολτ να ακυρώνεται έπειτα από παρέμβαση του VAR για οφσάιντ.
Το φινάλε, ωστόσο, ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους. Στο 90+2’ ο Οζέγκοβιτς μείωσε από κοντά μετά από χαμένο πέναλτι, ο Νίκας έφερε το ματς στα ίσια με δυνατό σουτ εκτός περιοχής και στις καθυστερήσεις ο Πεντρόζο με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μανθάτη ολοκλήρωσε την επική ανατροπή για το τελικό 3-2.
Με τη νίκη αυτή ο Λεβαδειακός ανέβηκε στην κορυφή του μίνι πρωταθλήματος, ενώ ο ΟΦΗ έμεινε στην 7η θέση της βαθμολογίας.
Σκόρερ: 10′ Ανδρούτσος, 37′ Σαλσίδο, 90’+2′ Οζέγκοβιτς, 90’+4′ Νίκας, 90’+11′ Πεντρόζο
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας (76′ Μανθάτης), Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Τσόκαϊ (64′ Οζέγκοβιτς), Συμελίδης (46′ Πεντρόζο), Όζμπολτ (76′ Νίκας), Μπάλτσι, Παλάσιος, Βέρμπιτς (82′ Γκούμας)
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Σενγκέλια, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Πούγγουρας (90’+1′ Λαμπρόπουλος), Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης (90’+8′ Νέιρα), Νους (68′ Κανελλόπουλος), Σαλσίδο (46′ Ισέκα)