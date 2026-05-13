Σε ένα παιχνίδι με έντονο φινάλε και συνεχείς ανατροπές συναισθημάτων, οι Κρητικοί πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο, όμως δεν κατάφεραν να το διατηρήσουν μέχρι το τέλος.

Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στο 10’ με εντυπωσιακό σουτ του Ανδρούτσου που κατέληξε στο δοκάρι και στα δίχτυα, ενώ στο 37’ ο Σαλσέδο με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Σενγκέλια έκανε το 0-2. Λίγο πριν την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Καραχάλιου.

Στο δεύτερο μέρος ο Λεβαδειακός πίεσε για την επιστροφή στο ματς, όμως είδε γκολ του Όζμπολτ να ακυρώνεται έπειτα από παρέμβαση του VAR για οφσάιντ.

Το φινάλε, ωστόσο, ανήκε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους. Στο 90+2’ ο Οζέγκοβιτς μείωσε από κοντά μετά από χαμένο πέναλτι, ο Νίκας έφερε το ματς στα ίσια με δυνατό σουτ εκτός περιοχής και στις καθυστερήσεις ο Πεντρόζο με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μανθάτη ολοκλήρωσε την επική ανατροπή για το τελικό 3-2.

Με τη νίκη αυτή ο Λεβαδειακός ανέβηκε στην κορυφή του μίνι πρωταθλήματος, ενώ ο ΟΦΗ έμεινε στην 7η θέση της βαθμολογίας.