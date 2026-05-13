Έντονη ήταν η κατάσταση αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον ΟΦΗ, με τους ανθρώπους των φιλοξενούμενων να διαμαρτύρονται έντονα προς τον διαιτητή του αγώνα.

Η ομάδα της Βοιωτίας πήρε μια δραματική νίκη με 3-2 για τα playoffs της Super League Greece, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή στις καθυστερήσεις. Ο Οζέγκοβιτς μείωσε αρχικά σε 2-1 στο πρώτο λεπτό του επιπλέον χρόνου, πριν οι Νίκας και Πεντρόσο διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου του ΟΦΗ κινήθηκαν προς τον διαιτητή, εκφράζοντας έντονα τη δυσαρέσκειά τους για τις αποφάσεις του. Ο Χρήστος Κόντης ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να προσπαθεί να τον ηρεμήσει.

Στην ένταση συμμετείχαν επίσης οι Αλέξανδρος Τζιόλης και Διονύσης Χιώτης, ενώ υπήρξε και σύντομη συνομιλία του προπονητή τερματοφυλάκων του ΟΦΗ με τον τεχνικό του Λεβαδειακού.

Τελικά, με την παρέμβαση πιο ψύχραιμων ανθρώπων, η κατάσταση εκτονώθηκε χωρίς να υπάρξει περαιτέρω συνέχεια. Στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκε και ο Γιάννης Κομπότης, ο οποίος είχε θερμό τετ α τετ με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αλλά και σύντομη συνομιλία με τον Ταξιάρχη Φούντα.